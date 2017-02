Cofepris da a conocer los resultados de la investigación del caso Veracruz

Roche informo que empresas vinculadas a este caso no son sus distribuidores autorizados.

LaSalud.mx.- 20 febrero 2017. La Secretaría de Salud Federal, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), y la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, informan los resultados de la investigación derivada de las denuncias públicas presentadas por el Gobierno del Estado de Veracruz, respecto de la presencia de medicamentos falsos del producto Avastin en el periodo 2010-2016 en la Secretaría de Salud de esa entidad, así como la existencia de medicamentos caducos en los almacenes de la dependencia estatal de Salud y de pruebas rápidas para detección de VIH que no tiene registro sanitario.

Respecto al tema de medicamentos falsos de Avastin, se detectaron un total de 21 ampolletas que no fueron aplicadas a pacientes y adquiridas por el Estado de Veracruz a las empresas Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V. (1 ampolleta en 2010) y Oncopharma S.A. de C.V. (20 ampolletas en 2011), de las cuales cinco fueron dictaminadas por Laboratorios Roche, quien determinó lo siguiente: “no corresponden a un producto original de Roche y no contienen principio activo, la caja individual no corresponde a las dimensiones y áreas sin barniz, no corresponden al tipo de material, las tintas utilizadas no son las correspondientes a las guías de color, la tipografía no corresponde a las leyendas impresas, tamaño y forma; el vial no corresponde al material del casquillo, el instructivo no corresponde a las dimensiones y al número de dobleces”. El propio laboratorio informó que estas empresas no son sus distribuidores autorizados.