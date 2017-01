Roche alertó sobre dudosa calidad de medicamentos en Veracruz, no le consta que hayan sido suministrados a niños

Confirmó que en ningún momento su institución informó de manera oficial al Gobierno los resultados de las pruebas de un medicamento analizado, que resultó ser falso.

LaSalud.mx.- 25 enero 2017. Ante los rumores de que niños con cáncer recibieron agua destilada en lugar de quimioterapia en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) de Veracruz, durante el gobierno de Javier Duarte, la farmacéutica Roche confirmó que el medicamento que se estaba utilizando en esos años era falso y que además ni siquiera era para niños, de acuerdo con un comunicado. Dijo que es complemento para el tratamiento, y no es quimioterapia, como dijo el Gobierno de Miguel Ángel Yunes.

Duarte tomó posesión en diciembre de 2010 y la investigación es de 2011; es muy probable que se estuviera usando, como dijo Yunes, desde tiempos del Gobernador y hoy ex Cónsul de Barcelona, España. Fidel Herrera Beltrán.

El laboratorio señaló que el medicamento Bevacizumab (Avastin), que ha denunciado Miguel Ángel Yunes le fue suministrado a niños enfermos de cáncer en Veracruz, “es un medicamento que está indicado en pacientes adultos mayores de 18 años para el tratamiento de cáncer cervicouterino, cáncer epitelial de ovario, cáncer de mama triple negativo, cáncer renal avanzado, glioblastoma multiforme y cáncer de pulmón de células no pequeñas, como parte de un régimen de quimioterapia combinada”

La empresa confirmó que “de acuerdo a una investigación realizada en mayo de 2011, la muestra recibida no correspondió a un producto original Roche. La muestra no contenía el principio activo y no cumplía con los estándares de calidad de los productos elaborados y comercializados por nuestra compañía”.

“Siempre ha mantenido una estrecha colaboración con el gobierno, profesionales de salud, autoridades regulatorias, servicios de atención al cliente y sus canales de distribución para combatir el mercado de medicamentos falsificados” abundó Roche.

Roche agregó que en la empresa “estamos preocupados por la salud de los pacientes y por ello, siempre trabajamos de la mano con distribuidores autorizados para hacer llegar nuestros medicamentos de una manera segura y confiable. Asimismo, promovemos el uso de los productos con base en evidencia científica y con aprobación de las autoridades regulatorias correspondientes”.

A Roche no le consta que pacientes hayan sido tratados con medicamentos falsos. Lo que resultó de un análisis fue un medicamento falso, que fue proporcionado por las propias autoridades de salud en Veracruz en ese entonces.

Confirmó que en ningún momento del año 2011 su institución informó de manera oficial al Gobierno de Veracruz los resultados de las pruebas de un medicamento analizado, que resultó ser falso.

Investigaciones y documentos en poder de REPORTE INDEPENDIENTE, constataron que la Química Fármaco Bióloga, Idalia Dávila González, adscrita en ese entonces Cecan, encargada de farmacia fue quien reportó un medicamento extraño.

