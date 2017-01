“El Chapo”, ¿Regalo para Obama o Trump?

La súbita extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán para juzgarlo en Estados Unidos ha levantado especulaciones, se cree que es una “ofrenda” para el nuevo presidente del país del norte, Donald Trump.

Por: Mundodehoy/Redacción/SG/Foto: Web

Mundodehoy.com.- 20 enero 2017. La súbita extradición de Joaquín "El Chapo" Guzmán para juzgarlo en Estados Unidos ha levantado especulaciones, se cree que es una “ofrenda” para el nuevo presidente del país del norte, Donald Trump.

Durante la conferencia de prensa se preguntó al subprocurador general Alberto Elías Beltrán sobre el momento de la extradición. El fiscal respondió que el gobierno federal no puede interferir en las decisiones judiciales. "Hoy fue resuelto y nosotros en términos del tratado internacional teníamos que hacer la entrega inmediata", afirmó.

"Podría ser una coincidencia, pero creo que eso es improbable", señaló el analista mexicano de seguridad Alejandro Hope, señalando que la extradición se produjo el último día completo de la presidencia de Barack Obama y horas antes de la investidura de Trump.

"No podían enviarlo después de que Trump asumiera el cargo porque se habría interpretado como un tributo", dijo Hope. "Pero quizá querían hacerlo lo bastante cerca como para que ambos gobiernos, el saliente y el que llega, pudieran sacar algo de provecho político de esto".

Otros lo vieron como una recompensa para Obama y un golpe para Trump, quien ha descrito a los inmigrantes mexicanos como delincuentes y "violadores", además de prometer que construirá un muro en la frontera y hará que México lo pague.

"El gobierno mexicano decidió adelantar el plazo porque no quería que Trump estuviera en la presidencia cuando lo enviaran", dijo Michael Vigil, exdirector de operaciones internacionales para la agencia antidroga de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). "Querían que Obama se llevara el mérito. Querían enviar un mensaje a Trump de que no se dejarán intimidar".

Por su parte, el senador del PRD Miguel Barbosa, también se expresó sobre la extradición de El Chapo, afirmó que el traslado parecía ser la única opción luego de las dos bochornosas fugas de Guzmán de penales de máxima seguridad.

"No hay que festejar que el estado mexicano no fue capaz de procesar al mayor delincuente que ha existido en México y no fue capaz de garantizar su aprisionamiento", afirmó en un comunicado.

Andrés Granados, abogado de Guzmán, acusó al gobierno de intentar distraer la atención del público. "Lo manejaron políticamente, para opacar la situación de las gasolinas", afirmó. "Es totalmente político".

Mientras que, el narcotraficante mexicano comparecerá hoy mismo ante un tribunal de Nueva York para la lectura de los cargos, informaron fuentes de la fiscalía.

El proceso se llevará a cabo en la sede judicial del distrito de Brooklyn a partir de las 14.00 hora local, confirmaron a EFE fuentes del Distrito Este de la fiscalía federal de Nueva York