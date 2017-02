Hoy se celebra el Día de Amar a tu Mascota

Consiente a tus más fieles amigos

Por: Paola Escalante, Gerente de Marketing de PayPal México

Mundodehoy.com.- 20 febrero 2017. ¿Adoras a tu cachorro, gato o hámster? Entonces, sabrás que nunca es suficiente lo que hagas para demostrarles cuánto los quieres. En este mes, no sólo es importante compartir tu afecto con tu pareja y/o amistades, sino también con aquellos que te llenan de alegría con sus travesuras y gracia.

Este 20 de febrero, algunos lugares del mundo celebran el Día de Amar a tu Mascota. Si bien sabemos que le demuestras tu afecto diariamente, en PayPal te compartimos algunas ideas de cómo consentir por esta fecha a tu tierno amiguito(a) con la ayuda de Internet:

1.Planea un paseo o un viaje: Sal de la rutina de caminatas citadinas o por el parque en la esquina de tu casa, y lleva a tu mascota a conocer otros lugares. Si te hospedarás en un hotel, busca con antelación en reseñas digitales que de preferencia sea pet-friendly. Afortunadamente hoy en día existen incluso aerolíneas como Interjet que te permiten llevar a perros y gatos en cabina de equipaje, o en algunos casos en la de pasajeros. Ahora bien, recuerda que emprender cualquier tipo de viaje, aunque sea corto, implica que consigas el transportador adecuado, un cubreasientos para el coche, recipientes de desechos, entre otros, para mantener a tu mascota (y a ti) con la máxima comodidad y seguridad.

2.Vístelo a la moda: Si lo tuyo es vestirlo a la moda, elige prendas coquetas que, además, le sirvan de abrigo –dependiendo de su raza y tamaño-, que no le incomoden o le asusten. Busca que los materiales sean elásticos, sin costuras duras, ni telas o accesorios que sobresalgan demasiado y le impidan moverse, estirarse o que lo hagan sentirse raro con respecto a su cuerpo. Recuerda que, en verano, usualmente no requieren ningún tipo de vestimenta, o si son muy peludos, es poco probable que la necesiten o les agrade. Ahorra tiempo en toda esta tarea, consultando tiendas de artículos en línea y realizando la compra por este medio. Si adquiriste algo que no te gustó y cumples los requisitos del comercio y un método de pago como PayPal, puedes solicitar un reembolso de los gastos de devolución.1

3.Organízale una fiesta: Solicita a domicilio, con unos cuantos clics, confeti, gorritos, bocadillos, y todo lo que necesitas para darle un momento lleno de alegría a tu perrito, gatito o cualquiera de tus mascotas. Hay quienes incluso invitan a animales de sus escuelas de adiestramiento, pensiones o vecinos y amigos. Puedes encontrar alimentos especializados para su raza y armar juegos y competencias, entregar premios a los ganadores, o simplemente llevar a cabo una sesión de fotos que quedará para el recuerdo.

4.Dale un momento de relax: Aunque muchos animales se la pasen durmiendo todo el día en casa, ello no quiere decir que estén relajados, ya que permanecer encerrados puede más bien generarles ansiedad. Los spas resultan muy agradables para perros y gatos dado que ofrecen servicios como masajes, aromaterapia, musicoterapia y acupuntura. Sin embargo, no es aconsejable sacar del hogar a peces, aves o roedores, pues los cambios de ambiente pueden estresarlos. Para que tú también evites la fatiga, compara, elige y paga desde tu computadora o celular los servicios que deseas para tu mascota, con la ayuda de socios confiables como PayPal.

5.Apuesta por la prevención: Más allá de mimarlos, los animalitos necesitan de nuestro cariño expresado con cuidados permanentes para su salud; ya sea chequeo médico, actualización de su calendario de vacunas, limpieza de su cama y accesorios, o darle vitaminas y suplementos recetados por su veterinario. Para todo ello puedes recurrir a tiendas y consultorios especializados para mascotas, disponibles a través de Internet. Además, no olvides hacer ejercicio varias veces por semana con él o ella, ya que es la mejor forma de evitar el sobrepeso, cuidar su salud mental y revisar su condición física.

Consentir a nuestros mejores amigos nunca había sido tan fácil gracias al comercio electrónico. Si bien es cierto que lo más importante son los cuidados y el tiempo de calidad que se les dedica, con Internet puedes hacer aún más eficientes todos los quehaceres relacionados con tu mascota, a fin de que ambos puedan disfrutar más de su compañía mutua.