AHF México llama a conmemorar el Día Mundial del SIDA 2019

MundoDeHoy.com / LaSalud.mx .- El Día Mundial del SIDA es un momento para recordar el progreso logrado en abatir las cifras de transmisión VIH y las muertes por sida, pero este día también sirve como un recordatorio solemne de todo lo que falta por hacer para terminar con una epidemia responsable de 770 mil muertes y 1,7 millones de nuevas infecciones por VIH cada año. Un reto es el financiamiento del Fondo Mundial de Lucha contra el sida, la Tuberculosis y la Malaria.

En la región de América Latina y El Caribe existe un rezago notable en las metas comprometidas para 2020, que planteaban que 90% de todas las personas con VIH debería conocer que vive con el virus, de ellas, 90% deberían estar en tratamiento con antirretrovirales y 90% deberían estar indetectables.

Para conmemorar el Día Mundial del SIDA 2019 el 1 de diciembre, AIDS Healthcare Foundation (AHF) reitera su llamado a los líderes mundiales a que "cumplan la promesa" de lograr un Mundo sin sida. Este llamado ocurre en un contexto donde en América Latina y El Caribe se encuentra rezagado en todos los rubros comprometidos para 2020 ante la Organización de las Naciones Unidas para una respuesta eficaz a la epidemia.

AHF, junto con gobiernos y sociedad civil de todo el mundo (43 países), organizará eventos e inclusivos para el Día Mundial del SIDA 2019, incluidos conciertos gratuitos, eventos deportivos y representaciones teatrales, y acciones de abogacía, incluidos desfiles, marchas y programas con instituciones educativas.

Embajadores de AHF participarán en eventos en África, Asia, América Latina, el Caribe, Europa y Estados Unidos, mediante campañas de pruebas de VIH gratuitas, distribución de condones LOVE gratuitos y organización de charlas educativas y de sensibilización interactivas sobre el tratamiento y la prevención del VIH y sida además de otros temas de salud relacionados.

En México, AHF invita a todos los capitalinos a su evento central en punto de las 13:00 en la Alameda Central de la CDMX, justo en la calle de doctor Mora, donde 10 standuperos nos mostrarán su trabajo en apoyo de nuestro mensaje de prevención, detección y tratamiento VIH.

“Con la conclusión exitosa de la Sexta Reposición del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Global Fund) en octubre, abonamos al camino correcto para derrotar la epidemia, pero los países no deberían detenerse allí, particularmente aquellos que no han contribuido para para ayudar al Fondo a alcanzar la marca de dieciocho mil millones de dólares antes de la próxima Reposición", dijo el presidente de AHF, Michael Weinstein. “El dinero es obviamente importante, pero Mantener la promesa sobre el sida también significa tener datos precisos para conocer la realidad de la epidemia en los países. El fin del sida es posible, pero requerirá que toda la comunidad de salud global, los gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos de manera inteligente para que esto suceda”.

Según las estadísticas más recientes de ONUSIDA, 37.9 millones de personas viven con VIH y sida en todo el mundo, y solo en 2018, 1.7 millones de personas se infectaron recientemente con el VIH y 770,000 murieron por causas relacionadas con el sida. Mientras que millones de personas hoy están accediendo a la terapia antirretroviral que salva vidas, millones más aún la necesitan desesperadamente.

La realidad demuestra que las cifras se mueven lentamente y de ninguna forma cumpliremos con la disminución del número de nuevas infecciones por VIH propuesto para el 2020 y por tanto será difícil poner fin al sida para 2030. “El fracaso deriva principalmente de que muchas personas que viven con VIH aún no conocen su estado serológico, no tienen acceso al tratamiento o no han logrado la supresión viral por lo tanto el efecto preventivo de la terapia antirretroviral que se tenía previsto no existe, y si alejan de los test por temor al estigma o desconocimiento”, aseguró Nicole Finkelsten directora para AHF México.

“Entonces nuestra propuesta directa es buscar la forma de mejorar las oportunidades de educación sexual integral para todos, siempre libre, siempre consensuada y por supuesto lúdica. Esto empodera principalmente a los jóvenes uno de los sectores más vulnerables en materia de VIH”.

“Los sistemas educativos en todos los países son responsables de garantizar que los jóvenes adquieran los conocimientos y las habilidades requeridas para navegar los problemas complejos relacionados con su salud sexual”, puntualizó la doctora Finkelstein.

América Latina y El Caribe rezagado en las metas 2020

Casi llegando a 2020, la primera parada establecida por los gobiernos para acabar con el SIDA, si bien el acceso a antirretrovirales se ha multiplicado en la región de AL y el Caribe, también es notorio el estancamiento del número de decesos en la región: Los datos regionales oficiales, proporcionados por Onusida, estiman que al año son casi 50 mil muertes en América Latina y el Caribe que serían prevenibles con diagnósticos tempranos y acceso a servicios de salud sin discriminación.

En nuestra región, todos los países se comprometieron a acabar con la epidemia del sida en el 2030 ante las Naciones Unidas. Para lograrlo, en 2020, 90% de todas las personas con VIH deben conocer que tienen el virus. De ellas, 90% deben estar en tratamiento con antirretrovirales y 90% debe estar en estado indetectable.

En un escenario optimista, de acuerdo con análisis de Onusida, los países han alcanzado a 79% de personas que conocen su estado serológico y de ellas 61% recibe tratamiento. Apenas la mitad de todas las personas que viven con el virus en toda la región estaría indetectable (53%).

Además de las metas comprometidas en la región para alcanzar los 90-90-90 en 2020, los países firmaron dos compromisos más. En Río de Janeiro, 2015 se comprometieron a impulsar la prevención combinada y acabar con el estigma y la discriminación. Y en Puerto Príncipe, 2017 se reunieron para hallar financiamiento a la respuesta. Los compromisos son muchos, ahora se debe cumplir.

