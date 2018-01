XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional, Mérida 2017

“La Psiquiatría en la Salud Mental: Neurociencias, Psiquiatría Clínica y Sociocomunidad”

MundoDeHoy.com .- En el marco de su 51 aniversario (noviembre 1966), La Asociación Psiquiátrica Mexicana (APM) llevó a cabo del 16 al 20 de noviembre, en Mérida, Yucatán su XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional: “La Psiquiatría en la Salud Mental: Neurociencias, Psiquiatría Clínica y Sociocomunidad”





Un evento multidisciplinario e incluyente que congregó en 5 días de dinámicas actividades, a los más destacados y renombrados especialistas en el estudio de las neurociencias, la psicología y la sociedad.

Con un registro de más de 1,100 asistentes, más de 40 conferencistas nacionales y extranjeros, -entre ellas 4 conferencias magistrales-, la presentación de 6 títulos académicos, así como la realización de innumerables curso y talleres, además de la exposición de posters y trabajos libres, los días de actividades académicas estuvieron amenizados al final de las sesiones con actividades sociales y culturales a la altura de la ocasión; con noches de ballet, bailables, conciertos y cenas de gala, contando con el apoyo de la Secretaria de Turismo del estado anfitrión.





Estos eventos estuvieron liderados por el Dr. Enrique Chávez- León, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, contando con el apoyo pleno de toda su mesa directiva y el respaldo de los capítulos de las diferentes regiones que componen esta distinguida asociación médica, cabe mencionar el apoyo incondicional e incansable de la Dra. Martha Ontiveros que logro conjuntar el esfuerzo tanto de autoridades como de asistentes en torno al mejor desempeño y lucimiento de este encuentro.

En este magno evento donde se compartieron experiencias a través de charlas y debates en amenos desayunos y comidas con los expertos, se llevó a cabo en una amplia y concurrida ceremonia de clausura, el cambio de estafeta en la presidencia de la APM y su mesa directiva, tomando el destino de esta dinámica asociación el destacado Dr. Aldo Suárez Mendoza, (Director General en el Instituto de Neurociencias, Investigación y Desarrollo Emocional, INCIDE), de manos del Dr. Enrique Chávez- León quien recibió el reconocimiento de sus pares por la labor realizada durante su dinámica gestión, el distinguido psiquiatra aprovecho la ocasión para desearle a su sucesor todo género de parabienes y éxito en su administración que inicia el primero de enero de este 2018.





El XXV Congreso Nacional y V Congreso Internacional se vio engalanado con la asistencia de los más destacados especialistas de talla nacional y mundial, precedidos por la Dra. Helen Herrman, Presidente de la World Psychiatric Association (quien nos brindó una entrevista en exclusiva que aparecerá en nuestro próximo número, en formato especial para la comunidad médica), Dr. George Koob U.S.A. Director del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, el apreciado, ex secretario de salud federal y ex rector de nuestra máxima casa de estudios, Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, la estimada Dra. María Elena Teresa Medina- Mora Icaza, Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría “Juan Ramón de la Fuente Muñiz”, así como representantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, encabezados por el Dr. Emigdio Enrique Mendoza Gaitán, actual Presidente de la APAL , entre otros distinguidos médicos y profesionales de la salud mental. (Lista completa y amplio reportaje gráfico en nuestra próxima edición especial dedicada a la comunidad médica).

