ONGS exigen a Secretaría de Salud y COFEPRIS

Hacer público proceso de autorización de IQOS, una nueva apuesta letal de Philip Morris

MundoDeHoy.com .- Ante la inminente amenaza de la industria tabacalera de introducir en México su más reciente producto, el IQOS, el Dr. Juan Zinser, Presidente del Conejo Mexicano contra el Tabaquismo (CMCT), y el Mtro. Erick Antonio Ochoa, Director de Políticas en Salud Pública de la Fundación InterAmericana del Corazón México (FIC México), exigieron en conferencia de prensa a la Secretaría de Salud y a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) que se hagan públicas y abiertas todas las negociaciones relacionadas con IQOS y otros dispositivos electrónicos utilizados para administrar nicotina y que pongan a disposición de la sociedad los documentos que con este fin han recibido o reciban posteriormente de la industria tabacalera.

El Doctor Juan Zinser, mencionó que “…la industria tabacalera está transitando a este tipo de productos como una alternativa nueva de supuesto `menor riesgo´, sin evidencia científica que lo respalde”. Además, destacó que todos los productos denominados por la Organización Mundial de la Salud como Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN) y los sistemas similares sin nicotina, son dañinos para la salud y contribuyen a acercar a niños y adolescentes a una adicción letal, como es el tabaquismo”.

El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, ratificado por México en 2004, establece que, quienes formen parte de este tratado internacional, deben proteger las políticas públicas para el control del tabaco adoptadas contra de los intereses de la industria tabacalera.

Sobre el tema, el Mtro. Erick Antonio Ochoa dijo: “Queremos que a IQOS y otros sistemas electrónicos se les apliquen las mismas regulaciones que a los productos de tabaco convencional, como son restricciones de uso en espacios públicos cerrados y áreas interiores de trabajo, prohibición de publicidad, inclusión de advertencias sanitarias sobre las unidades de tabaco y los dispositivos, impuestos, entre otras medidas.”.

Durante la conferencia de prensa, los representantes de las organizaciones civiles mencionaron que, el día de ayer, junto con otras organizaciones como CÓDICE y ALIENTO, hicieron el envío formal de una carta dirigida al Secretario de Salud, Dr. José Narro y al Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Lic. Julio Sánchez y Tepoz, en la cual, además de lo mencionado, recomiendan cuidar que los argumentos que sustentan la decisión pública de la autoridad, no provengan de la industria tabacalera, que busca proteger sus intereses, al debilitar la aplicación de políticas públicas para el control del tabaco adoptadas en México.

“Para la propuesta de introducción de estos productos al país, sugerimos que se cree un comité especializado, con representantes de organizaciones no gubernamentales, investigadores (as) y funcionarios (as), con la finalidad de que se tome una decisión favorable a la salud pública, que no defienda intereses privados. Estamos en la mejor disposición de colaborar con la autoridad para hacer frente a esta terrible amenaza” finalizaron los representantes de las ONGS.