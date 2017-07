Recibe el Doctor Jaime G. de la Garza Salazar reconocimiento científico en SLAGO 2017

Dr. Jaime de la Garza y Dr. Eduardo Cazap

Por: Dra. Paula Juárez Sánchez

Este destacado oncólogo médico mexicano, merecedor de la distinción “El Oncólogo Destacado en América Latina”, es considerado uno de los padres de la oncología médica en América del Norte, y creador de la Escuela de Oncología Médica en México.

Oncología.mx.- El prestigiado oncólogo médico mexicano, el Doctor Jaime G. de la Garza, recibió este año el reconocimiento “El Oncólogo Destacado en América Latina” en el VI Simposio Latinoamericano de Gastroenterología Oncológica (SLAGO), que se llevó a cabo del 5 al 7 de abril pasados en Viña del Mar, Chile, y que es considerado ya el tercer simposio más importante de la especialidad en el hemisferio.

Jaime G. de la Garza Salazar es considerado uno de los padres de la oncología médica en América del Norte, con una sólida y vasta preparación en esta nueva subespecialidad, adquirida en varios Hospitales de la Unión Americana, y el creador de la Escuela de Oncología Médica en México.

El Doctor Eduardo Cazap fue el encargado de hacer la semblanza del depositario en esta ocasión del reconocimiento como “El Oncólogo Destacado en América Latina”. En su discurso, comentó que de acuerdo con su concepto existen dos padres de la oncología médica en América Latina: en el cono sur, el Doctor Roberto Estévez, y en el norte del continente, el Dr. Jaime G. de la Garza Salazar, señalamiento que fue aceptado con aplausos de los asistentes.

De la Garza, quien fuera director del Instituto Nacional de Cancerología de 1993 a 2003, comentó, en su ponencia magistral “Hitos del Desarrollo de la Oncología en México y Latinoamérica”, los antecedentes que dieron origen a la oncología médica en la década de los 60, y expresó que esta subespecialidad surgió por un grupo de mujeres y hombres con coraje, integridad, convicción, visión científica y, sobre todo, con pasión.

También hizo referencia al libro escrito en 2014 por el Dr. Pierre Band, oncólogo médico del Saint-Lambert, Quebec, Canadá, titulado Therapeutic Revolution (History of the Medical Oncology from early to the creation of the subspeciality, en español historia de la oncología médica desde sus inicios hasta la creación de la subespecialidad).

En esta obra, el Dr. Band señala que él deseaba realizar la especialidad de la entonces denominada “Quimioterapia del Cáncer”, y se publican dos cartas en las que él solicitaba información a la American Cancer Society. Inc. y a la American Medical Association. Ambas sociedades le contestaron en 1961, “que no existían Instituciones Médicas en USA que tuvieran una residencia con esta especialidad”. Fue hasta 1966 que nuevamente el Dr. Band se comunicó con el Dr. James Holland, que entonces se encontraba en Roswell Park Cancer Center, en Buffalo, N.Y. El Dr. Holland en ese momento estaba a cargo de un grupo cooperativo en el que trataban con nuevos agentes antineoplásicos a los pacientes con cáncer. Es así que el Dr. Band fue finalmente aceptado para realizar la subespecialidad de la Quimioterapia del Cáncer.

Acerca de su experiencia, el Dr. de la Garza narró que inició su preparación después de tres años de Medicina Interna, en la subespecialidad en el tratamiento del cáncer, bajo la dirección del Dr. William L. Wilson, quien pertenecía al Central Oncology Group, en el hospital Robert B. Green de San Antonio, Texas, y quien fuera uno de los siete fundadores de la America Society of Clinical Oncology (ASCO) en 1961.

En 1965, recordó el también ex presidente del Consejo Mexicano de Oncología, fue invitado por el Dr. Harry F. Bisel (Director de la Unidad de Oncología) a la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. El Dr. Bisel fue también fundador y primer presidente de ASCO.

De estas dos instituciones (Hospital Robert B. Green y Mayo Clinic), el Doctor obtuvo los primeros diplomas emitidos en reconocimiento por haber realizado los estudios necesarios en la subespecialidad de oncología clínica.

Jaime G. de la Garza también comentó la evolución de la oncología médica en América Latina, y la relación profesional y de amistad que mantuvo con todos los pioneros latinoamericanos desde Centro América hasta Argentina, Chile y Uruguay.

Sobre el particular, destacó que su asistencia y participación como profesor a los congresos del CILAC en Venezuela, Uruguay, Argentina, Brasil, Perú, etcétera estuvo en cada momento y país hermano rodeado de amigos, más que de colegas, a quienes les unía un deseo y un sentimiento común: el paciente con cáncer y su calidad de vida.

En SLAGO 2017 se reunieron más de mil oncólogos médicos, cirujanos, gastroenterólogos, radiólogos, radioterapeutas, patólogos y otros profesionales del área de la oncología de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con el objetivo de aprender y ponerse al día en nuevas modalidades de tratamiento, estudios clínicos y desarrollo científico emergente en torno a la gastroenterología oncológica.

Este artículo se publicó en la versión impresa de LaSalud.mx en Milenio Diario, puede consultar la Edición Digitalizada en https://issuu.com/grupo-mundodehoy/docs/julio_2017