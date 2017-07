Vicente Fox “persona non grata” para el Gobierno de Venezuela

“Como Canciller de la República Bolivariana de Venezuela anuncio la declaración del Sr. Vicente Fox como persona no grata. El Sr. Fox abusó de la hospitalidad del pueblo venezolano injuriando nuestro gentilicio”, fue el mensaje posteado en Twitter por Samuel Moncada, ministro de Relaciones Exteriores del país caribeño.

Estas declaraciones fueron derivadas por la activa participación del ex presidente Vicente Fox como observador del plebiscito realizado el pasado domingo por la oposición venezolana.

Esta consulta popular fue organizada por la oposición venezolana, para rechazar el cambio de constitución que promueve Nicolás Maduro.

Cabe señalar que el ex presidente Fox, también hizo comentarios comparativos a las elecciones presidenciales que el ganó en el año 2000, en las cuáles el PRI perdió la Presidencia después de 70 años ininterrumpidos.

Vicente Fox no es el único ex-presidente considerado "persona non grata" en Venezuela, ya que en el 2015 el ex presidente Felipe Calderón twitteo variós comentarios de la selección de futbol venezolana, y el resultado fue el mismo.