París, Francia

LaSalud.mx .- Del 23 al 26 de julio próximos, se llevará a cabo la 9ª. Conferencia de la Sociedad Internacional del Sida sobre la Ciencia del VIH (IAS 2017), en París, Francia, en colaboración con la ANRS (Francia Recherche Nord & Sud Sida-HIV Hépatites), donde se abordarán los últimos hallazgos científicos en torno a esta enfermedad, que en 2015 causó 1.1 millones de muertes a nivel mundial.

De acuerdo con la Doctora Linda-Gail Bekker, Presidente Científico Internacional, y el Doctor Jean-François Delfraissy, Presidente de Cátedra Científica Local de IAS 2017, es “la mayor conferencia científica abierta sobre cuestiones relacionadas con el VIH y el SIDA, que reúne más de 6 mil profesionales de todo el mundo para examinar los últimos avances científicos en investigación relacionada con el VIH, la ciencia en la práctica y las políticas en torno a este padecimiento”.

En la IAS 2017, se destacarán los principales avances en la comprensión de la intrincada red de interacciones entre el virus y el huésped, la mejor caracterización y orientación del reservorio del VIH y las maneras de abordar el VIH persistente, así como la interacción y sinergias con otros campos, la investigación del cáncer y las terapias inmunológicas.

Además, se anticipan nuevas ciencias sobre la vacunación preventiva y terapéutica, y sobre herramientas y estrategias mejoradas para la Profilaxis Preexposición (PrEP), así como nuevos conocimientos sobre las nuevas áreas de medicina personalizada y biomarcadores.

Los objetivos de la Conferencia, que regresa a París este año, la ciudad reconocida por el co-descubrimiento del VIH y la investigación científica pionera, son acelerar la ciencia básica y la innovación clínica para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías de prevención, tratamiento y cuidado del VIH para avanzar en la medicina de precisión; fortalecer la aplicación de la agenda de investigación científica para abordar las principales barreras y desafíos (estructurales, prestación de servicios y políticas) en una variedad de escenarios de la epidemia del VI; ampliar las sinergias entre el VIH y las co-infecciones, así como las comorbilidades emergentes y otras enfermedades no transmisibles; demostrar los vínculos entre el VIH y otras emergencias de salud pública y de derechos humanos e identificar estrategias para respuestas integradas, además de fortalecer la investigación hacia la remisión y la vacunación.

Las sesiones plenarias diarias incluyen a algunos de los científicos, especialistas en políticas y líderes comunitarios más destacados del mundo.

Entre estos expertos, destacan el Doctor Yves Lévy, de Francia, Director General y Presidente del INSERM (Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica) y de Aviesan (Alianza Nacional Francesa para las Ciencias de la Vida y la Salud), con su ponencia “Aprovechar el sistema inmunológico para prevenir y controlar la infección por el VIH”; Wafaa El-Sadr, de Estados Unidos, Profesor Universitario de Epidemiología y Medicina, y Mathilde Krim-amfAR, Profesor de Salud Global en la Escuela Mailman de Columbia de Salud Pública y Colegio de Médicos y Cirujanos, con el tema “Personas que Viven con el VIH: Prioridad para los Programas”; Sheena McCormack, de Reino Unido, Epidemióloga Clínica que ha estado coordinando pruebas de prevención del VIH desde 1994, cuando se unió a lo que posteriormente se convirtió en la Unidad de Ensayos Clínicos del Consejo de Investigación Médica (MRC, por sus siglas en inglés), con su conferencia “Agregando D al ABC: Poniendo los Medicamentos en el ABC de la Prevención”; Paul Bieniasz, de Estados Unidos, Jefe del Laboratorio de Retrovirología de la Universidad Rockefeller y Investigador del Instituto Médico Howard Hughes, con su ponencia “Factores de restricción del VIH: Del banco a la cabecera”; Sandra G. Sosa-Rubí, de México, Economista de Salud con una Maestría en Economía de la Salud del Centro de Investigación Económica y Educación en México, y quien durante más de 10 años ha sido Investigadora en la Unidad de Economía de la Salud del Instituto Nacional de Salud de México, con el tema “Incentivos económicos para la prevención del VIH en América Latina”; Nadia Sam-Agudu, de Nigeria, Asesora Técnica Superior del Programa de VIH para Niños y Adolescentes del Instituto de Virología Humana-Nigeria y del Instituto de Virología Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, con su conferencia “Qué se necesita para poner fin al VIH pediátrico: el plan de emergencia”; Tasuku Honjo, de Japón, Profesor de Inmunología y Medicina Genómica en la Universidad de Kyoto y Presidente de la Fundación para la Investigación Biomédica y la Innovación en Japón, con su ponencia “Bloqueo PD-1 Inmunoterapia contra el Cáncer y las Enfermedades Infecciosas”; Alexandra Calmy, de Suiza, Profesora Asociada y Jefa de la Unidad de VIH y SIDA del Hospital Universitario de Ginebra, con el tema “Terapia antirretroviral y más allá”, así como Fabien Zoulim, de Francia, Profesor de Medicina en la Universidad de Lyon I desde 1997 y actualmente Director Médico del Departamento de Hepatología de Hospices Civils de Lyon y Director Científico del Departamento de Inmunología y Virología del Centro de Investigación en Cáncer de Lyon INSERM Unidad 1052, donde lidera el equipo de terapia antiviral para la hepatitis viral, con “Desafíos y nuevos enfoques para curar la infección por el VHB”.



Los temas de la Conferencia incluyen, entre muchos otros:

§ Nueva comprensión de un nuevo virus con códigos de barras de cómo el depósito de VIH latente se reactiva después de la interrupción del tratamiento.

§ Implicaciones de un estudio de un subconjunto de controladores de élite que mantienen una carga viral indetectable sin tratamiento antirretroviral (ART).

§ Últimos conocimientos sobre los pasos críticos del proceso de entrada viral.

§ Evidencia sobre el papel de los ganglios linfáticos en el desarrollo de anticuerpos neutralizantes después de la inmunización.

§ Nuevas estrategias para interferir con la persistencia del reservorio viral.

§ Hallazgos de un estudio post mortem sobre el VIH en el cerebro, y su asociación con neurocognición.

§ Resultados de intervenciones inmunoterapéuticas para controlar o “curar funcionalmente” el VIH.

§ Análisis de secuencias de VIH para rastrear la evolución y epidemiología del virus dentro de las poblaciones y países.

§ Nuevo análisis del ensayo de IPERGAY, que evalúa la PrEP sobre demanda entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con menor frecuencia o que participan en chemsex (sexo químico, una práctica sexual de alto riesgo).

§ Estimaciones del tiempo de infección para determinar si los migrantes están adquiriendo el VIH antes o después de la migración.

§ Resultados de la intensificación antirretroviral para prevenir la transmisión de madre a hijo entre las mujeres con VIH.

§ Correlaciones entre la inclusión de los LGBT en la educación sexual basada en la escuela y la educación sobre la prevención del VIH.

§ Evidencia de la necesidad de servicios de prevención a medida para las trabajadoras sexuales embarazadas.

§ Resultados de una intervención de auto-prueba basada en Internet entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres.

§ Un estudio del tratamiento como prevención del VIH entre adolescentes.

§ Resultados de un estudio de pruebas rápidas para prevenir la transmisión de Hepatitis B de madre a hijo.

§ Hallazgos recientes sobre la asociación entre las infecciones de transmisión sexual y anticonceptivos reversibles de acción prolongada.

§ Insights (Perspectivas) de un programa de pruebas comunitarias para mujeres jóvenes para aumentar los diagnósticos e identificar candidatos para la PrEP.

Entre las actividades destacadas de la Conferencia, que consta de conferencias, foros, simposios vía satélite y talleres interactivos, se encuentran las siguientes:

TDF / FTC oral a pedido para la PrEP: ¿Es una opción? En esta sesión se revisan las pruebas actuales de la PrEP a petición, desde los modelos animales hasta la farmacocinética (PK), y se resumen datos recientes entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Al mismo tiempo, aborda las deficiencias actuales de conocimiento para fomentar la investigación futura, particularmente entre hombres y mujeres heterosexuales.

Vías rápidas de las ciudades: fin del SIDA para 2030 en ciudades y municipios con alta carga de VIH. Desde el Día Mundial del SIDA de 2014, más de 200 ciudades de todo el mundo se han comprometido a acelerar y ampliar sus respuestas al SIDA. Muchas ciudades y municipios han logrado avances significativos, lo que durante esta sesión tratarán el departamento de salud y los representantes clínicos de Amsterdam, Atlanta, Nairobi, Bangkok y São Paulo.

VIH en comunidades migrantes. En un contexto más amplio de toma de riesgos sexuales y derechos humanos, esta sesión multi-perspectiva discute las cuestiones relativas a los migrantes y su papel en la epidemia del VIH.

Cómo evaluar la eficacia de nuevas estrategias para la prevención de la infección por el VIH. Este taller se centra en los desafíos de diseñar estudios para evaluar la eficacia de nuevas estrategias de prevención (PrEP, vacunas, anticuerpos) en humanos. Debido a la alta eficacia de la PrEP oral con TDF/ FTC cuando la adherencia es apropiada, y debido a la necesidad de evaluar múltiples fármacos/vacunas y modos de administración, los grandes ensayos aleatorios no inferiores tardarán años en proporcionar resultados y requerirán fondos significativos.

El VIH y las infecciones de transmisión sexual (ITS): Los amantes terribles. Este simposio revisará la epidemiología de las enfermedades de transmisión sexual (ITS por sus siglas en inglés) en los últimos 50 años y en la era del uso de antirretrovirales para la prevención del VIH, abordando el papel de las ITS en la facilitación de la adquisición del VIH y discutiendo nuevas estrategias para las pruebas de ITS.

Anticuerpos ampliamente neutralizantes contra el VIH. En este simposio se analizará la viabilidad, aplicabilidad y efectividad de anticuerpos ampliamente neutralizantes para prevenir la infección por el VIH o establecer un control a largo plazo de la replicación viral.

Avances en la transmisión del VIH y regulación de la replicación. Este simposio se centra en el impacto de las variaciones genéticas y biológicas del huésped, la pre-adaptación viral y los factores de restricción en la adquisición y replicación del VIH, tanto en primates como en seres humanos.

Vacunología básica. En este simposio, se discutirá el papel de los principales actores de la inmunidad adaptativa e innata en la lucha contra el VIH: la respuesta del IFN tipo I, las células NK, las células B y los anticuerpos polifuncionales y las células T CD4 + y CD8 +.

Nuevas tecnologías. Este taller, para investigadores y científicos preocupados por los desarrollos tecnológicos y las aplicaciones necesarias para descifrar los mecanismos precisos que subyacen a la patogénesis del VIH, se centra en las tecnologías Nex-Gen aplicadas a la ciencia básica del VIH.

Vacunología translacional. Esta sesión está dedicada al papel crítico del desarrollo de vacunas en la lucha contra el VIH. Está dirigido a todos los científicos y clínicos interesados en la génesis de los nuevos candidatos a la vacuna contra el VIH, para su eficacia en ensayos clínicos.

Enfermedad residual y activación/inflamación inmune en ART. Este taller se centra en el papel de la activación inmune persistente y la inflamación en la enfermedad residual de los pacientes infectados por el VIH que reciben ART, incluyendo el papel del microbioma, las intervenciones para reducir la activación inmune sistémica, el envejecimiento inmune y comorbilidades en los individuos infectados por VIH.

Infección primaria por VIH y tratamiento temprano. Esta sesión de puente proporcionará información sobre los primeros eventos después de la infección primaria de VIH, y de cómo la iniciación del tratamiento en esta etapa puede promover el control del VIH y prevenir el establecimiento de una infección crónica.

Fundada en 1988, la IAS es la asociación más grande del mundo de profesionales del VIH, con miembros de más de 180 países trabajando en todos los frentes de la respuesta global al SIDA, que aboga e impulsa acciones urgentes para reducir el impacto global del VIH.

La misión de la Sociedad Internacional del SIDA (IAS) es dirigir una acción colectiva en todos los frentes de la respuesta mundial al VIH a través de su base de miembros, autoridad científica y poder de convocatoria.

El IAS es el administrador de las dos conferencias de VIH más prestigiosas del mundo: la Conferencia Internacional sobre el SIDA y la Conferencia de la IAS sobre Ciencia del VIH. Estas conferencias han establecido una reunión de oro estándar que convoca a los mejores científicos del mundo, miembros de la sociedad civil y responsables políticos para discutir conjuntamente la lucha contra el VIH.