Otorga Universidad de Santiago de Chile Doctorado Honoris Causa al Doctor José Narro Robles

El Secretario de Salud se hizo merecedor de esta distinción por su defensa de la universidad pública y su impulso a los procesos de integración universitaria en América Latina y el Caribe.

Salud y educación, las dos grandes pinzas del desarrollo social.

LaSalud.mx.- En la ceremonia solemne donde recibió el galardón de manos del rector de la Universidad de Santiago de Chile, Juan Manuel Zolezzi Cid, el Doctor Narro Robles destacó que los países de América Latina y el Caribe pueden superar sus diferencias con unidad y colaboración a través de programas que ofrezcan a la sociedad un futuro mejor.

Durante su discurso, el titular de Salud dejó en claro que, si bien la educación no resuelve todos los problemas, sin ella no se encuentra solución a ninguno de los que afectan significativamente a la sociedad.

Indicó también que la salud está en todo, que es un derecho y un igualador social; es un requisito para el progreso y disfrute de la vida ya que, para cualquier gobierno responsable, salud y educación son las dos grandes pinzas del desarrollo social.

Sobre el particular, reconoció que las universidades constituyen el mayor instrumento para la construcción de un mejor futuro para nuestras sociedades, debido a que son fundamentales para el desarrollo y reforzamiento de los valores democráticos.

El Doctor José Narro sostuvo además que no habrá un desarrollo verdadero y mejores niveles de vida mientras prevalezca la muerte infantil, el rezago educativo, la falta de empleo digno y la carencia de los niveles mínimos de bienestar en la población.

Por ello, manifestó, es el momento de cambiar las perspectivas y los enfoques de las políticas adoptadas en el pasado, para construir nuevas utopías.

“Es hora de pensar en lo más importante, que es la gente y no las cosas, ni los bienes materiales. Ninguna política, ningún modelo económico vale la pena si no produce bienestar social, si no facilita la igualdad de oportunidades, si no hace cumplir efectivamente los derechos sociales, si no aminora las desigualdades y la pobreza. Nada de esto lograremos sin unidad de propósitos”.

El funcionario se refirió a la desvalorización de la política como un problema que aqueja a la sociedad, el cual aleja a los jóvenes y disminuye las posibilidades de alcanzar acuerdos, y que esto, como consecuencia, fomenta la división.

Sobre el particular, expuso que hace falta más congruencia entre pensar, decir y hacer; mayor eficiencia en los resultados que se obtienen; mayor compromiso en el trabajo para los que más lo requieren, y recalcó que son necesarios el cambio y la reforma, “urge cambiar lo que no funciona, lo que enfrenta a los valores establecidos, lo que se constituye en una forma de egoísmo”.