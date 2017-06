Los tweets de Trump

Rusia, Obama y FBI

Nuevamente Trump arremete en twitter contra Obama, y el tema de las elecciones en el llamado “Rusiagate”.

MundoDeHoy.com .- En particular, hay 5 mensajes posteados hoy donde reclama al presidente Obama por no detener el supuesto ataque, cuestionando también a los demócratas por no aceptar la protección del DHS durante las elecciones, y reprocha el que no entregaran su servidor al FBI.

Esos son los mensajes traducidos al español, que vuelven a causar revuelo a un tema central en Estados Unidos, justamente un día después de que Samuel Liles, Director de la División Cibernética de la Oficina de Análisis e Inteligencia del DHS (Departamento de Seguridad Nacional) confirmara el ataque a los sistemas electorales en 21 estados.

“El ex asesor de Seguridad Nacional Jeh Johnson es el último alto funcionario de inteligencia en indicar que no hubo una gran conspiración entre Trump y Rusia”

“Por cierto, si Rusia estuvo trabajando muy duro en el proceso electoral de 2016, todo tuvo lugar durante la Administración Obama. ¿Por qué ellos no los detuvieron?”

“¿Por qué el Comité Nacional Demócrata rechazó la oferta del DHS para protegerse contra hackers (mucho antes de las elecciones). ¡Es todo un Dem HOAX grande!”

“… ¿Por qué el DNC rechazó entregar su servidor al FBI, y todavía no lo han hecho? ¡Todo esto es un gran fraude y una excusa de los demócratas por perder las elecciones!”.

“Realmente espero que los demócratas no fuercen a irse a Nancy P (inicial de Pelosi). Eso sería malo para el Partido Republicano y ¡por favor, dejen que el llorón de Chuck se quede!”