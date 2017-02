Vocero de Trump, prohibió la entrada a CNN y a The New York Times

Otros 7 medios de comunicación no pudieron entrar a una cita con Sean Spicer

Mundodehoy.com.- 27 febrero 2017. Medios de comunicación de alcance mundial como la cadena CNN o el diario The New York Times no pudieron acceder este viernes a un encuentro organizado en la Casa Blanca con Sean Spicer, vocero presidencial, informaron los corresponsales afectados.

Periodistas de The New York Times, CNN, The Hill, Politico, BuzzFeed, Daily Mail, BBC, Los Angeles Times y New York Daily News no pudieron ingresar al Ala Oeste, donde está la oficina de Spicer, para la cita con medios de comunicación.

Según asistentes del vocero de la Casa Blanca, sí se les permitió la entrada a periodistas de medios que previamente habían confirmado su asistencia, como Breitbar, The Washington Times o One America News Network. También se encontraban periodistas de ABC, CBS, Fox News y The Wall Street Journal.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca emitió un comunicado en el que "protesta fuertemente contra la manera en la que ha sido manejado el encuentro" y, además, "animó a los medios que pudieron entrar a compartir el material con los que no pudieron estar". La asociación indicó que discutirá posteriormente este tema con autoridades de la Casa Blanca.

“Nada como esto ocurrió jamás en la larga historia de coberturas de la Casa Blanca en múltiples administraciones de diferentes partidos. Protestamos fuertemente por la exclusión de The New York Times y otras organizaciones de noticias. El acceso libre de los medios a un gobierno transparente es, obviamente, un tema de crucial interés nacional”. Dean Baquet, editor ejecutivo de The New York Times

Este hecho, que según CNN nunca había ocurrido con anterioridad, se produce unas pocas horas después de que el presidente Donald Trump criticara a los "medios deshonestos", a los que definió como el "enemigo del pueblo" durante su intervención ante la Conferencia del Comité de Acción Política Conservadora.

En su discurso, en el que llegó a nombrar algunos medios, Trump pidió incluso acabar con las fuentes anónimas, una de las bases del periodismo. Sugirió que la prensa no debe apoyarse en este tipo de fuentes y deberían identificarlas siempre, un hecho que podría poner en peligro a aquellos que otorgan información sensible a los medios.

Estas maniobras alargan aún más la batalla declarada entre Trump y los medios. Durante los multitudinarios actos de su campaña electoral, el magnate señalaba el lugar donde se encontraban los reporteros e incluso animaba a sus seguidores a abuchearlos.

El pasado 17 de febrero envió un mensaje por su cuenta de Twitter donde mencionaba a The New York Times, NBC News, ABC, CBS y CNN como "los enemigos de los estadounidenses".

Fuente Infobae