Meryl Streep habla sobre Trump en los Globos de Oro

"Hollywood está lleno de extranjeros y gente de afuera y si los expulsamos a todos tendremos nada que ver salvo fútbol americano..." Meryl Streep

Por: Mundodehoy/Redacción/SG/ Foto: Web

Mundodehoy.com.- 9 enero 2017. Meryl Streep fue galardona con el premio honorífico Cecil B. DeMille en los Globo de Oro 2017, y aprovechó para hablar sobre política, especialmente sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y dio varias lecciones sobre el respeto a las diferencias.

"Todos aquí pertenecemos a los segmentos más despreciados de Estados Unidos en este momento, piénsenlo: Hollywood, los extranjeros y la prensa", dijo al iniciar.

Esos son, justamente, tres de los grupos a los que el presidente electo ha criticado durante su breve carrera política y ascenso al poder. Sin mencionarlo, la actriz criticó a Trump por su comportamiento en la campaña y llamó a la prensa a hacerlo rendir cuentas por sus acciones.

Streep dijo además que se sintió sorprendida el año pasado por una "actuación", que fue una clara referencia —aunque no mencionó nombres— a la burla de Donald Trump al periodista con discapacidad Serge Kovaleski, del New York Times. "No fue una buena actuación, pero cumplió su trabajo. Fue el momento en que la persona que va a tener el puesto más respetado del país imitó a un reportero con discapacidad. Alguien a quien superaba en términos de privilegios, poder y capacidad para responder", dijo.

"Me rompió el corazón cuando la vi, y aún no me la puedo quitar de la cabeza porque no era en una película, era la vida real. El instinto de humillar —cuando está modelado por alguien con una plataforma pública, alguien poderoso— es algo que se filtra en la vida de todo el mundo porque da permiso a otros a hacer lo mismo".

"El irrespeto invita al irrespeto, la violencia incita la violencia", concluyó.

La famosa actriz y activista política, hizo hincapié en la diversidad cultural que existe en Hollywood, recordando los orígenes de varios de los actores nominados, como Sarah Paulson, Sarah Jessica Parker, Amy Adams, Natalie Portman, Ruth Negga, Viola Davis, Dev Patel y Ryan Reynolds.

"Así que Hollywood está lleno de extranjeros y gente de afuera y si los expulsamos a todos tendremos nada que ver salvo fútbol americano y artes marciales mixtas, que no son artes", dijo.

Fuente CNN en español