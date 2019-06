Infanta Doña Pilar diagnosticada con cáncer de colon

Luego de una intervención por obstrucción intestinal, la Infanta Doña Pilar da a conocer que fue diagnosticada con cáncer de colon

Oncología.mx .- En declaraciones emitidas a la agencia de información Europa Press, la Infanta Pilar ha dado a conocer que tiene cáncer.

Todo parece indicar que la presencia de esta neoplasia fue diagnosticada tras su ingreso de urgencia a principios de año. El pasado 4 de febrero del año en curso, la Infanta fue intervenida por una obstrucción intestinal por lo que permaneció dos semanas ingresada en la clínica Ruber de Madrid.

Hasta al momento ha trascendido si la hermana del rey emérito Juan Carlos tendrá que someterse a más intervenciones o seguir algún tratamiento.

“Yo no he hablado con él, no sé nada de eso, sólo sé que me han operado de un cáncer de colon y que estoy divinamente”, respondió la Infanta cuando la agencia de información cuestionó a la Infanta respecto a la jubilación definitiva del rey.