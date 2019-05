Palmares 72º Festival de Cannes

El 72 Festival de Cannes llegó a su fin este sábado

MundoDeHoy.com .- El jurado presidido por Alejandro González Iñárritu, otorgó la Palma de Oro a "Parasite", de Bong Joon-Ho.

En esta última, los miembros de la familia de Ki-taek están desempleados por lo que desarrollan la astucia que solo la necesidad genera. La supervivencia, los lleva a buscar varios caminos. Uno de los hermanos consigue dar clases particulares de inglés, con la familia Park, que poseen una magnífica casa en la parte elegante de la ciudad.

Es el principio del ascenso de los Ki-taek y también de una historia de picaresca que se complicará al extremo y de la que nadie saldrá indemne. Narrativa magistral, cine de altos vuelos. Intriga, humor y violencia con una fuerte carga de denuncia de las desigualdades en el país. Brillante.

La Sección Oficial de este festival se integró por 21 producciones de Europa, América, Asia y África. La temática en común fue de interés social, thrillers, comedias, de corte histórico, historias inspiradas en el cine y diversos temas.

El Gran Premio del Jurado, fue para “Atlántico”, que fue entregado por Sylvester Stallone, para la francosenegalesa, Mati Diop. En ella, un grupo de trabajadores de Dakar se hacen a la mar, rumbo a España, cuando la empresa en su país les niega el trabajo.

El premio del Jurado, anunciado por el estadounidense Michael Moore, lo recibieron “Los Miserables”, del francés originario de Malí, Ladj Ly y “ex aequo” a “Bacurau”, del brasileño Kleber Mendonça Filho. Ambas relatan una revuelta violenta: la primera por parte de unos jóvenes en un suburbio de Francia y la segunda por todo un pueblo en el estado brasileño de Pernambuco.

Mejor Dirección para los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne por “El joven Ahmed”, sobre la radicalización religiosa de un joven musulmán en Bélgica.

Este es el listado completo de los filmes ganadores en el 72º Festival de Cannes:

Palma de Oro: "Parasite", de Bong Joon-Ho.

Palma de Oro: Gran Premio del Jurado:"Atlantique", de Mati Diop.

Premio del Jurado: "ex aequo" a "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho y Juliano Dornelles, y "Les misérables", de Ladj Ly.

Premio a mejor dirección: Jean-Pierre y Luc Dardenne por "Le Jeune Ahmed".

Premio a mejor actor: Antonio Banderas por "Dolor y gloria".

Premio a mejor actriz: Emily Beecham por "Little Joe".

Premio a mejor guión: Céline Sciamma por "Portrait de la jeune fille en feu".

Mención especial del Jurado: Elia Suleiman por "It Must be Heaven".

Cámara de Oro a la mejor ópera prima: "Nuestras madres", de César Díaz.

Palma de Oro al mejor cortometraje: "The Distance Between Us and the Sky", de Vasilis Kekatos.

Mención especial de cortometraje: "Monstruo Dios", de Agustina San Martín.

Premios Paralelos

57º Semana de la Crítica

El largometraje “Diamantino”, coproducción luso-franco-brasilera, dirigido por el portugués Gabriel Abrantes y el estadounidense Daniel Schmidt, se llevó el Gran Premio de la Semana de la Crítica, sección que desde hace 57 años funciona en paralelo al Festival de Cannes.

El Premio Revelación fue para “Sauvage”, del francés Camille Vidal-Naquet; el de la Difusión para “Monsieur”, de la india Rohena Gera, y el de Descubrimiento para el cortometraje “Ektoras malo: I Teleftea mera tis chronias”, de la griega Jacqueline Lentzou.

En un acto celebrado esta noche en Cannes, se entregaron además el galardón SACD al mejor guion para los islandeses Award Benedikt Erlingsson y Ólafur Egill Egilsson, por “Kona fer í stríð” y el de mejor cortometraje para “Un jour de mariage”, del francés Elias Belkeddar.

Este apartado paralelo de Cannes, creado en 1962 por el Sindicato Francés de la Crítica de Cine, proyecta primeros o segundos largometrajes.

49º Quincena de los Realizadores





ART CINEMA AWARD

■ The Rider, de Chloé Zhao (U.S.).

EUROPA CINEMAS LABEL AWARD

■ A Ciambra, de Jonas Carpignano (Italia).

SOCIETY OF DRAMATIC AUTHORS AND COMPOSERS (SACD) PRIZE

■ Let the Sunshine In, de Claire Denis (Francia) & Lover For a Day de Philippe Garrel (Francia).

ILLY SHORT FILM PRIZE

■ Back To Genoa City, de Benoit Grimalt (Francia).