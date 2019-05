72 Festival Cannes

Morelia Presente

MundoDeHoy.com .- La prensa destaca el impacto de “Dolor y Gloria” de Pedro Almodóvar, con la participación de Penélope Cruz y Antonio Banderas, sus actores habituales. En este largometraje interpretan una historia autobiográfica como es habitual en Almodóvar. El filme acaparó la atención de la crítica que el diario “Screen”, al destacar que el jurado de Cannes había quedado impactado con la cinta. Las publicaciones “Variety” y “BBC” no se quedaron atrás en elogios.

“Es una película realmente artística. Habla de lo que uno puede soñar en el cine, y en la vida”, señaló Nina Zagoricnik, de la radio nacional eslovena, comentario que fuese publicado por el diario La Vanguardia.

“Me ha gustado mucho. Tal vez podría haber sido más radical y enérgica, pero está muy bien”, afirmó Janne Sundqvist, de la televisión finlandesa, Yle.

“A mí me ha provocado una sensación cálida y algo triste. Creo que Almodóvar no ha sido muy feliz. Pero la película me ha encantado”, señaló Cecilia Renstrom, de la televisión sueca, TV4 News.

“Rocketman”, de Dexter Fletcher, la cual, es una biopic sobre Elton John, presente en Cannes, fue calificado mejor que su previa cinta “Bohemian rapsody”, inspirada en Freddy Mercury.

“La película empieza con brío y mantiene una fuerza considerable en la primera mitad, centrada en la infancia del nacido como Reginald Kenneth Dwight y en la explosión como en la escena del autonombrado Elton Hercules John”, se leía en el diario La Vanguardia.

Por su parte, Kyle Buchanan de NYT, señaló: “presentar una película de estudio (Paramount en este caso) en Cannes, encierra mucho riesgo, la prensa no es tímida para abuchear, reclamando el tono de la película”.

IMCINE ofreció una fiesta para promover el cine mexicano y, ciertamente para celebrar al presidente del jurado, Alejandro González Iñárritu. Curiosamente la titular, María Novaro, reconocida realizadora laureada por “Danzón” y “Las buenas hierbas”, regresó a México antes, esto, seguramente por precaución de que se le tachara de “Fifi” en un momento en el que los cineastas mexicanos gozan de gran prestigio y que también la titular de IMCINE, es reconocida y premiada.

Debemos de tener madurez y apoyar la promoción de nuestro cine y que sea acorde al prestigio internacional que goza… Se trata de la primera vez que un cineasta mexicano, tiene el honor de presidir un jurado en selección oficial en Cannes, el festival más prestigioso del mundo.