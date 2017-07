Se suicida, Chester Bennington, vocalista de Linking Park

El líder de la banda se quitó la vida minutos después de que la agrupación lanzara el video musical Talking to Myself.

La mañana de este jueves fue hallado sin vida el cuerpo de Chester Benington, vocalista de Linking Park, en las inmediaciones de su residencia ubicada en Palos Verdes Estates, en el condado de Los Ángeles, California.

De acuerdo con información del portal TMZ, el también líder de la banda fue encontrado sin vida minutos después de las 9 de la mañana (tiempo local) hora en que la agrupación lanzara el video musical Talking to Myself de su séptimo álbum One More Light.

En vida el cantante y compositor estadounidense luchó contra su adicción al alcohol y la cocaína. Asimismo, confesó haber pensado en el suicidio debido a que durante su infancia sufrió abusos por parte de un adulto.