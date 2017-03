Sennheiser se ha asociado con Pink Floyd para mostrar la tecnología de audio AMBEO 3D

Mundodehoy.com.- Wedemark/Londres.- El especialista en audio Sennheiser se ha asociado con Pink Floyd para mostrar la tecnología de audio AMBEO 3D en acción como parte del trabajo del experto de sonido para La Exhibición The Pink Floyd: Sus restos mortales, la cual abre al público el 13 de mayo en el Museo Victoria & Albert en Londres.

Uno de los elementos más esperados de la exhibición es el nuevo mix envolvente de Comfortably Numb del concierto Live 8 – la última vez que David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright tocaron juntos en el escenario con el antiguo miembro Roger Waters - creado al utilizar la tecnología AMBEO 3D de Sennheiser en un nuevo formato usando 25 bocinas. El AMBEO 3D coloca el sonido tanto alrededor como arriba del escucha, brindando una sensación de audio envolvente como nunca lo han experimentado los visitantes.

El mix envolvente de 360 grados fue presentados a principios de este mes en el famoso estudio Abby Road en Londres, donde Pink Floyd grabó varios de sus álbumes incluyendo The Dark Side of the Moon y Wish You Were Here.

El asociado de Pink Floyd, el ingeniero de grabación Andy Jackson, quien trabajó con Pink Floyd en varios álbumes incluyendo The Division Bell, está colaborando de cerca en el proyecto con SImon Rhodes y Simon Franglen, las mentes maestras de producción detrás de la música de la marca del nuevo AMBEO en la versión para Pink Floyd, creando nuevas mezclas, las cuales utilizan muchos canales, pero también mucho más discretos como nunca antes fue posible. Rhodes es un ingeniero senior en Abby Road con más de 18 años de experiencia trabajando en producciones para proyectos que incluyen las películas Avatar y Spectre, mientras Franglen es un compositor y productor que ha sido premiado con el Grammy y ha estado nominado por el Globo de Oro con créditos en muchos de los filmes de todos los tiempos, incluyendo las películas Titanic y Avatar.

Como socio oficial de audio para la exhibición Pink Floyd: Sus restos mortales, una retrospectiva de la historia de la banda, conectando música, tecnología de sonido, presentaciones en vivo y más, Sennheiser habilitará experiencias de audio cautivantes para los visitantes que usen la innovadora tecnología AMBEO 3 D. Los sistemas de Sennheiser serán usados por elementos de audio a través de la exhibición, incluyendo la entrega de los arreglos de la más alta calidad de los documentos históricos de Pink Floyd.

Nick Mason de Pink Floyd, quien regresó a Abbey Road durante la producción del mix AMBEO 3D, comentó acerca de la colaboración: “Hemos estado usando el equipo de Sennheiser desde que Pink Floyd comenzó como una banda en vivo y usamos los micrófonos MD 409 para nuestras presentaciones, así que es obvio que ellos nos provean la experiencia en audio en nuestra exhibición. Sennheiser ha sido lo último en tecnología por mucho tiempo, así que no tenemos duda de que harán de Sus restos mortales, algo especial.”

“Pink Floyd ha trabajado con los micrófonos Sennheiser y Neumann a lo largo de su carrera. Regresar a los estudios Abby Road a trabajar junto con la tecnología de audio AMBEO 3D es una parte muy especial en esta colaboración,” dijo el co-CEO Daniel Sennheiser. “El audio 3D es una nueva frontera de excelencia de sonido, hecha para transformar la experiencia de escucha para los usuarios. Estamos muy contentos de traer esa experiencia especial de audio a la Exhibición The Pink Floyd”, añade Dr. Andreas Sennheiser.

En la producción de la versión AMBEO 3D de Comfortably Numb de Live 8, Simon Franglen añadió: “No puedo pensar en una banda que está mejor hecha para la tecnología AMBEO 3D de Sennheiser que Pink Floyd. Ellos fueron pioneros del sonido envolvente en sus shows en vivo, ahora el audio envolvente 3D de Sennheiser brinda una completa nueva experiencia. Permite que la audiencia escuche cada detalle en su presentación. No puedo esperar a ver lo que los fans de Pink Floyd hacen con la versión de audio 3D cuando vean la exhibición.”

La Exhibición Pink Floyd: Sus restos mortales abrirán al público en el Museo de Victoria & Alberto en Londres el 13 de mayo de 2017. Los boletos para la exhibición están disponibles desde ahora en: www.pinkfloydexhibition.com