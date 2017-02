Error histórico en los Oscar 2017

Moonlight fue galardonada como Mejor Película de 2016 después que por error se nombrará a La La Land

Mundodehoy.com.- 27 febrero 2017. Este domingo se llevó a cabo la entrega de los Premios Oscar en el teatro Dolby de Hollywood, Moonlight fue galardonada como Mejor Película de 2016 después que por error, nunca antes visto en los 89 años de estos premios, se nombrará a La La Land.

La La Land parecía haber derrotado a Moonlight, pero tras una breve confusión, se mostró la tarjeta que daba a esta segunda como la verdadera triunfadora de la noche.

Atrás quedaron Manchester by the Sea, Arrival, Fences, Lion, Hell or High Water, Hidden Figures y Hacksaw Ridge.

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) entregó este día sus premios a las mejores actuaciones y realizaciones de 2016 en la llamada Meca del Cine de la industria cinematográfica.

Esta es la lista completa de ganadores:

•Mejor película: Moonlight

•Mejor director: Damien Chazelle por 'La La Land

•Mejor actor: Casey Affleck, por Manchester frente al mar

•Mejor actriz: Emma Stone, por La La Land

•Mejor actriz de reparto: Viola Davis, por Fences

•Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, por 'Moonlight'

•Mejor guión adaptado: Barry Jenkins y Tarell Alvin, por Moonlight

•Mejor guión original: Kenneth Lonergan, por Manchester frente al mar

•Mejor película de animación: Zootopia, de Byron Howard, Rich Moore y Clark Spencer.

•Mejor fotografía: Linus Sandgren, por La La Land

•Mejor vestuario: Colleen Atwood, por Animales fantásticos y dónde encontrarlos

•Mejor documental: O.J.: Made in America

•Mejor cortometraje documental: The White Helmets, de Orlando von Einsiedel y Joanna Natasegara.

•Mejor montaje: John Gilbert, por Hasta el último hombre.

•Mejor película de habla no inglesa: El viajante (Irán), de Asghar Farhadi.

•Mejor maquillaje: Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini y Christopher Nelson, por Escuadrón suicida.

•Mejor banda sonora original: La La Land, de Justin Hurwitz.

•Mejor canción original: Justin Hurwitz, Benj Pasek y Justin Paul, por City Of Stars de La La Land

•Mejor diseño de producción: La La Land

•Mejor cortometraje de animación: Piper de Alan Barillaro y Marc Sondheimer.

•Mejor cortometraje: Sing, de Kristof Deák y Anna Udvardy.

•Mejor edición de sonido: La llegada

•Mejor mezcla de sonido: Hasta el último hombre

•Mejores efectos visuales: El libro de la selva