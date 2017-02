Pau Donés, vuelve a la batalla contra el cáncer

Según su médico tiene un 20% de posibilidades de vivir más de cinco años.

Mundodehoy.com.- 22 febrero 2017. Hace pocos días el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, dio a conocer en una entrevista que regresó el cáncer y que según su médico tiene un 20% de posibilidades de vivir más de cinco años.

La revista XL Semanal de España tuvo acceso al intérprete español, quien se sinceró en una amplia entrevista sobre su enfermedad.

Donés, de 50 años, comenta que es muy abierto con todo el proceso que ha atravesado desde que le diagnosticaron cáncer de colón porque "hay que darle visibilidad".

Sobre su expectativa de vida, el cantante comenta que no ha vuelto a preguntar a sus doctores sobre el tiempo que le queda "porque no me importa saberlo".

Sin embargo, se muestra esperanzado. Dice que al menos tiene un 20% de posibilidades y que quiere vivir 20 años más.

Sobre el cáncer, Donés aclaró en su blog que la enfermedad no lo ha hecho feliz, "aunque sí me ha dado la oportunidad de reencontrarme con la vida y gozar de momentos estupendos y de gran felicidad".

Donés anunció en abril de 2016 que, tras un año de lucha, se había curado de la enfermedad.

Sin embargo, el 8 de febrero informó a sus fanáticos a través de su blog que el “cangrejo” (como llama al tumor) había regresado.

"El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado. Mientras tanto seguía preparando nuestra vuelta al ring. Un disco, una gira y un libro. 2017 iba a ser un año glorioso. De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control, los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor", dijo Donés en su blog.

El vocalista, que se encuentra ensayando para la gira “50 palos”, también publicó una autobiografía con el mismo nombre de su tour. Un libro que el mismo Donés describe en la página de Jarabe de Palo como un espacio en donde pudo "vomitar inquietudes y pensamientos sin orden ni concierto y plasmar todo, por escrito y para siempre, en un libro".

Pau Donés y Jarabe de Palo se presentarán el próximo 18 de marzo en el Vive Latino 2017, en la Ciudad de México, y en abril iniciarán la gira '50 palos', en Estados Unidos y España.