Más de 80 mil personas disfrutaron de Miguel Bosé en el Zócalo capitalino

Por: DiariodelaCiudad/Redacción/Foto. CDMX

DiariodelaCiudad.mx.- 20 febrero 2017. Alrededor de 85 mil personas se dieron cita la noche de este domingo en el Zócalo capitalino para presenciar el concierto gratuito que ofreció el cantante español Miguel Bosé.

Jóvenes y adultos comenzaron a llegar desde el mediodía hasta llenar la Plaza de la Constitución, así como los corredores de las Avenidas Pino Suárez, 20 de Noviembre y calles aledañas. Algunos presenciaron desde los ensayos hasta el inicio del show.

Cerca de las 19:40 horas comenzaron a gritar al encenderse las luces del escenario. Luego de entrar uno por uno de sus músicos, Miguel Bosé apareció.

Con la canción “Sereno” arrancó el espectáculo que ofreció Bosé en el marco de su gira “Estaré 2017”.

"Buenas noches México, buenas noches Zócalo, todo lo que pase aquí es vuestro. Me voy a confesar, pero estoy exento de pecado", dijo mientras los fans del intérprete español gritaban emocionados.

La primera en acompañarlo fue Ximena Sariñana con la canción “Aire soy”. Antes de cantar “Nada particular” hizo referencia a los "tintes de color rubio" que buscan levantar muros y que él quiere un mundo de solidaridad. Luego fue momento de invitar al escenario a Paty Cantú, con quien cantó “Amiga”.

Con clásicos como “Hojas Secas”, “Super, Superman”, “Don Diablo” el público bailó, para entrar nuevamente el escenario Ximena Sariñana y cantar “La Chula”.

Al interpretar el tema de su autoría “Estaré” y que le da nombre a su gira, Miguel Bosé habló sobre su situación de padre soltero y de sus hijos fruto de un vientre subrogado.

"Esta canción es la última que he escrito, dedicada a mis hijos. Les quise decir que me vean o no me vean o un día deje de estar, que sepan que siempre estaré en su corazón", explicó.

Alrededor de las 21:00 horas entró al escenario Sasha Sokol, con quien cantó “Como un Lobo”; siguió Pepe Aguilar con “Siempre en mi mente” y después “Morena Mía” con Ana Torroja.

Se despidió con “Gulliver”, pero ante el grito de “otra, otra” coreada por el público, regresó con “Bambú” en compañía de Fonseca para después interpretar al lado de Benny Ibarra “Sólo sí”.

Con “Amante Bandido” recordó a los mexicanos que “no importa si estoy lejos, nunca nos dejaremos” y se volvió a despedir; sin embargo, ante las peticiones de los asistentes para que regresará, continuó con “Hacer por Hacer” seguida por “Te amaré”, con la que finalmente cerró cerca de las 22:00 horas su segundo espectáculo en el Zócalo de la Ciudad de México en el que deleitó a los espectadores con más de 24 canciones.

"No podía irme de aquí sin antes regalarles la canción más bella del mundo. Aún hoy siento que describe la relación que yo tengo contigo, México", dijo el cantante ibérico. Con el apoyo de más de dos mil 500 elementos de Seguridad Pública, el concierto finalizó sin mayores imprevistos, sumándose a los reconocidos espectáculos que ha presentado el Gobierno de la CDMX de manera gratuita en el primer cuadro de la capital.

El Gobierno de la Ciudad de México refrenda así el compromiso del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, de ofrecer entretenimiento gratuito, accesible y diverso para el disfrute y la sana convivencia de las y los capitalinos.