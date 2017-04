Lucas Di Grassi fue el ganador de la Fórmula E en la CDMX

Este sábado, 1 de abril, automóviles eléctricos corrieron en el Autódromo “Hermanos Rodríguez” con el objetivo de impulsar la movilidad sustentable.

Mundodehoy.com.- La Ciudad de México fue sede de la Fórmula E por segundo año consecutivo. Este sábado, 1 de abril, automóviles eléctricos corrieron en el Autódromo “Hermanos Rodríguez” con el objetivo de impulsar la movilidad sustentable.

El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, asistió a la carrera en la que el ganador fue el piloto brasileño Lucas Di Grassi; también participó el piloto mexicano Esteban Gutiérrez, que ocupó el décimo puesto.

"Tenemos un registro de mayor asistencia que el evento anterior. Yo creo que va creciendo la fiebre de la Fórmula E, el interés de la Fórmula E, cada vez más gente acá. Nos da gusto que haya cosas diferentes, innovación, startups, seguridad rodada, muchas tareas importantes, así que es una fiesta", destacó.

La CDMX se encuentra en el selecto grupo de ciudades que albergan este campeonato de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) al igual que París, Berlín, Buenos Aires, Bruselas y Nueva York.

Este día corrieron 20 pilotos de 10 escuderías, entre ellas Renault E. Dams, ABT Schaeffler Audi Sport, DS Virgin Racing, Venturi Fórmula E, Panasonic Jaguar Racing, Mahindra Racing, Nextel Nio, Techeetah, Faraday Future Dragon Racing y Andretti Formula E.

El mandatario capitalino visitó el stand de seguridad vial de la FIA, que promueve la Ley para el uso de Sistemas de Retención Infantil para establecer medidas que protejan a niños y niñas que viajan en automóviles en caso de accidente.

"Les hemos deseado mucho éxito a todo el equipo, a los organizadores les estamos muy agradecidos, a la gente que está viendo los temas de seguridad que se requieren, y seguimos haciendo un llamado para no correr, para no mezclar el alcohol y el volante, para no hacer de las calles una pista", exhortó.

Recordó que la Ciudad de México es la Capital del Deporte, pues además de la Formula E, esta tarde se realizará una histórica función de boxeo en el Zócalo.