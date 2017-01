Jefe de Gobierno anuncia el regreso de la Fórmula E a la CDMX

Será el 1 de abril en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”

Por: DiariodelaCiudad/Redacción/SG/Foto: CDMX

DiariodelaCiudad.mx.- 9 enero 2017. Por segundo año se realizará la Fórmula E en la Ciudad de México, lo que consolida a la CDMX como Capital del Deporte, aseguró el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Al anunciar la carrera que será el 1 de abril en el Autódromo “Hermanos Rodríguez”, también se dio a conocer que participará el piloto mexicano Esteban Gutiérrez –quien hace la transición de Fórmula 1 a esta compe-tencia con autos eléctricos–, lo que aseguró aumentará la convocatoria a este evento deportivo.

Alejandro Agag, Presidente de Fomua E, visitó la ciudad de México para darle banderazo verde en el Patio Virreinal del Antiguo Palacio del Ayuntamiento en compañía del Jefe de gobierno de la Ciudad de, Horacio de la Vega Director General de INDEPORTE de la Ciudad de México y José Abed Presidente de la Organización Mexicana de Automovilismo.

El Presidente de la Formula E dijo estar muy contento de regresar a México, “es una de las ciudades más grandes del mundo con un rico patrimonio y aficionados con gran pasión por el automovilismo. Queremos acercarnos a los aficionados para que vivan una experiencia completa y llena de adrenalina. La carrera de México la queremos convertir en una de las carreras más memorables del serial”

En tanto que, el mandatario capitalino agregó que la capital del país continúa como escenario de las justas deportivas más importantes a nivel internacional, como lo son los partidos de la NFL, NBA –que se realizarán en este mes–, así como el FIA Awards 2016 que se celebró ayer, y donde recibió el premio en la categoría Movilidad: “Best Initiative of the Year of the Americas”, por el programa de seguridad vial “Visión Cero”.

“Fue un evento que por primera vez sale de sedes que eran ajenas a la Ciudad de México, por primera vez la capital del país fue sede. Ayer teníamos a muchos países representados”, subrayó.

En la carrera de la Ciudad de México participarán 10 equipos y 20 pilotos, además de la intervención de Esteban Gutiérrez. El circuito del Autódromo “Hermanos Rodríguez” tiene una longitud de dos mil 92 kilómetros y cuenta con capacidad para recibir a 36 mil aficionados aproximadamente.

Los menores de 16 años podrán asistir gratuitamente si van acompañados de un adulto que presente su boleto de entrada.

Como parte de la segunda edición llega el concepto de EVillage, una zona para toda la familia donde se podrá vivir el E-Prix. Se encontrará ubicado en la zona del Paddock del Autódromo y el público general tendrá acceso a numerosas actividades de entretenimiento como: simuladores, activaciones tecnológicas, conciertos, actividades recreativas para niños y jóvenes, au-tógrafos de los pilotos, entre otras.

La pista tendrá la capacidad de acoger a cerca de 36 mil aficionados que gozarán de la oportunidad de disfrutar de esta experiencia única. La Formula E apuesta fuertemente por la accesibilidad para los fans, por lo que los precios van desde $400 hasta los $1,250 pesos (Foro Sol y Gradas 1 y 2), una oferta muy competitiva comparada con otros espectáculos deportivos de su nivel.

Finalmente, durante la conferencia de prensa se dio a conocer el Qualcomm Safety Car del serial, un auto deportivo eléctrico modelo BMWi8, mostrando el compromiso de BMW hacia un futuro automotriz más sustentable con su programa “Charge Now”, para proveer la infra-estructura de carga en México con más de 200 cargadores públicos en el país para abastecer el territorio con puntos de carga.