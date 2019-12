La música cubana nunca morirá: Mayito Rivera

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- A finales de la década de los 60 se funda en Cuba una agrupación de charanga conformada por una paila, violines, un bajo y otros instrumentos y después de esta incipiente formación, el grupo se constituye en una orquesta y adquiere el nombre de “Los Van Van”. Desde entonces y después de cerca de 50 años de existencia, sus producciones nunca han dejado de ser un éxito en la radio cubana y en el gusto de mucha gente que los conoce y escucha más allá de las fronteras cubanas.

Luego de transitar por un sonido charanguero, Los Van Van han explorado casi todos los géneros de la música cubana: el son, el changüí, el bolero, la huaracha, la rumba, hasta llegar a la timba y también a la obtención de menciones y premios como el Grammy.

Juan Formell, bajista y director del grupo falleció en 2014, pero este fin de semana Mayito Rivera, uno de los cantantes principales de Los Van Van, le ofrecerá un homenaje mediante dos presentaciones: una el viernes 13en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en un lugar denominado “El callejón de la Rumba”, y el sábado 14 en Mamá Rumba de Plaza Loreto.

En la breve entrevista en que se dio a conocer sus próximas presentaciones, Mayito Rivera se refirió al calificativo que se la ha impuesto como “el poeta de la rumba”, título que le honra.

“En mi vida he cantado más de 200 canciones con Los Van Van y en otros proyectos. En todos ellos he hecho mi trabajo: desarrollar las letras cubanas y hacer un discurso musical lleno de poesía”, señaló.

En la charla recordó una anécdota que tuvo lugar durante una gira por toda Cuba en 2006. Explicó que: “Una persona de una provincia oriental se acercó a Juan Formell a solicitarle un autógrafo y cuando se lo entregó, la persona, le dijo: “Compay, todos somos fósforos de la misma caja”.

“Esa frase le impactó a Formell y la compartió con nosotros, pero no tuvo tiempo de hacer esa canción. Yo valoro mucho esa frase y como compositor que he desarrollado mi trabajo cantando, le hice una letra y la complementé ‘somos fósforos de la misma caja, algunos se prenden temprano, otros más tarde se apagan, pero todos somos fósforos. Aunque te compres un castillo o tengas mucho dinero, el que manda es el de arriba y al final todo mundo se apaga’, y eso es un son montuno que es en el que más se puede llegar al corazón y a la gente.

Desde muy pequeño Mayito Rivera se inició en el canto y la música rodeado de una gran variedad de estilos musicales, y por eso puede cantar una infinidad de géneros. Además, estuvo en la escuela de música, aprendió bajo, percusiones, piano y lo primero que hizo desde niño fue cantar. Juan Formell lo descubrió como cantante y por eso le manifiesta un profundo agradecimiento.

Sobre la diversidad musical y la situación de la música cubana Mayito Rivera opinó que no tiene final. “La música cubana nunca morirá. Nació para que puedas reproducirla, ejercerla, bailarla. Hay que agradecer a todos los grandes soneros que nos dieron ese pan que tenemos bajo el brazo. Es una bendición natural y como es auténtica, verdadera, nunca va a morir. Lo que pasa es que los tiempos cambian y hay nuevas influencias, nuevos caminos y nuevas generaciones Y ahora más desarrollo por la cantidad de talentos.

“Reguetón, música comercial, pop, son fenómenos que siempre han ocurrido y la música cubana se mantiene viva porque tiene la función de hacer felices a las multitudes. Y nosotros tenemos la misión de seguir perfeccionándonos como músicos y conocer de dónde viene todo. La música cubana se hizo para generar alegría y nunca ganó un peso. Los grandes músicos cubanos jamás ganaron un peso, lo hicieron por amor, por necesidad de su espíritu y el público así los perpetua para siempre”.

Por otra parte, habló sobre la figura de Benny Moré, el sonero mayor, en el marco de su centenario. Narró que visitó en 2006 el cementerio de Santa Isabel de Las Lajas, donde se encuentran sus restos y fue un gran impacto. Con emoción recordó ese momento al estar cerca de la figura cubana, de un cantante que fue perfecto. “No existe ninguna grabación que nos haya dejado en la que haya un fallo. La grandeza de su voz, su carácter autodidacta y que fue capaz de defender tanta variedad de música. En tan breve tiempo cantó de todo y bien, y dejó un legado para todo aquel que sigue sus pasos, por eso Benny Moré significa la figura máxima”, afirmó, y también externó su agradecimiento a México porque le dio la oportunidad a Benny para trascender al mundo.

Benny es congo carabalí y en su casa tenía el panteón de tambores tradicionales y de ahí surgen todos los géneros musicales, huaracha, rumba, son, etcétera y también la afro. “Es sin duda El Caballo”.

Sobre el homenaje que rendirá a Juan Formell, explicó que la intención es volver a México y traer su emoción musical, su intención de hacer un reconocimiento y presentar su proyecto como solista, y aseguró que será un show lleno de creaciones tremendas, de una actuación con toda la responsabilidad musical, los arreglos, el canto, y que le merecen un respeto a su carrera musical. Soy de esa generación de cantar con arraigo y defensor de la obra de los grandes compositores. Precisó que en el show interpretará algunos temas de Formell que lleva en su corazón, pero también presentará piezas de su autoría que ofrecen una gran variedad musical.

Finalmente reconoció que no ha interpretado mucha música mexicana, excepto la canción de La Malagueña. “La música mexicana en Cuba es un referente y siempre escuché música mexicana, Es impresionante decir la lista de grandes compositores mexicanos, no he hecho mucho trabajo, pero lo que sí puedo decir es que se mantiene un respecto enorme y cuando se dice compositores mexicanos, hay que parar y quitarse el sombrero y analizar, escoger y hacer un trabajo, porque cuando se dice compositores mexicanos es como decir, El Libro, La Biblia”, concluyó.

Mayito se presentará el viernes 13 en El Callejón de Los Rumberos, ubicado en avenida Chapultepec Sur 384, colonia Americana, C.P. 44160, en Guadalajara, Jalisco, informes al 33 3825 0923 y el sábado 14 de diciembre en Mamá Rumba Loreto, Plaza Altamirano 46, Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Reserva al 5564 6920 y 5550 2959.