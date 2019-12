Radaid a 10 años de L’intent

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- En 1998 Saúl Ledesma y Emmanuel Macías fundaron Radaid, un grupo que aún ahora es difícil clasificar en un género pues oscila entre la world music, el rock alternativo, el post rock y la electrónica, entre muchos otros.

Cuando Radaid surgió era una época en la que la música del mundo empezaba a popularizarse, y esta banda jalisciense rápidamente se colocó entre las más aceptadas a nivel nacional por su novedoso estilo, producto de la fusión de muchas influencias musicales con la creatividad y originalidad de los artistas que conformaban su alineación en esa época.

En 2003 presentaron su primer disco “Radaid” en el que participaban Mary Carmen Camarena, Emmanuel Macías, Saúl Ledesma, Víctor Aguilar y Darko Palacios. Más adelante, el grupo creció y a él se sumaron Fernando Arias, Yolihuani Curiel y Sofía Orozco. Su fama y sus nuevas creaciones siguieron expandiéndose. Las presentaciones a nivel nacional se hicieron más frecuentes y viajaron al extranjero.

Luego, en 2009 llegó L'intent en donde se muestran nuevas sonoridades y un formato musical más elaborado, aunque también más alternativo y en plena madurez. En su música la instrumentación resulta en una aproximación sinfónica. Además nunca han hecho a un lado esa característica que al escucharlos remite al escucha a los sonidos del mundo. Pero, además, en sus obras siempre incluyen efectos, guitarras distorsionadas y nunca han cesado de experimentar.

Derivado de L'intent surgió la pieza “Shine”, que se volvió emblemática y que resultó elegida como mejor canción en el programa holandés “Talent Cast” en 2009. También en ese año se reconoció su trayectoria con una nominación en la categoría de “Mejor agrupación de World Music” en el premio “Lunas del Auditorio”. Y en 2010 publicaron

L’intent Viu.

A fines de 2012 dieron a conocer su cuarto disco, The Willing Parte I en el que además de la carga musical que les caracteriza, se suma la sonoridad del post rock, el rap y el pop.

Es importante hacer un paréntesis para comentar que, si ya de por sí es muy vasta la instrumentación de sus piezas, la interpretación en diferentes idiomas no se queda atrás y en sus discos resulta habitual escucharlos cantar en español, por ser su idioma nativo, pero también en inglés, francés, suajili, que es uno de los idiomas que se habla en Kenya, y también en árabe, en catalán, japonés y el hawaiano.

Finalmente, antes de que concluya 2019 no sólo continuarán con la promoción de su quinta producción The Willing Parte II – Alkemia, aparecida hace algunos meses, sino que, además, celebrarán los 10 años del lanzamiento de L'intent, álbum que obtuvo la calificación de cinco estrellas que otorga la revista Rolling Stone a las mejores producciones discográficas.

Y para conmemorar este éxito, Radaid ofrecerá este sábado 7 de diciembre a las 21 horas, un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde, además, promocionarán su tercer sencillo surgido de The Willing Parte II – Alkemia, que se titula "Lady O", en el que se ofrece una melodía de la que se desprende un sonido irlandés y que se caracteriza por la rapidez del violín, la técnica slide usada en la guitarra y el ritmo festivo de la música tradicional irlandesa.

Lady O está dedicada a una deidad celta,” Coventina”, diosa de las aguas, representante de la abundancia y la fecundidad. A ella se solicitan deseos al aventar una moneda en un pozo de agua.

Con esta pieza, Radaid da vuelta hacia su origen. Hace 20 años, cuando Saúl Ledesma y Emmanuel Macías comenzaron a darle forma al proyecto, su música tenía un sonido celta y ahora, con "Lady O", la retoman de nuevo, luego del largo y apasionante viaje que este grupo ha realizado a través de la música tradicional árabe, hindú, china, africana, americana, europea, y a lo largo de innumerables corrientes y estilos musicales entre los que se incluyen el nacionalismo mexicano, el bel canto, el indie rock, la música minimalista, la electrónica, la música etérea, la espiritual, electroacústica y experimental.

No te los pierdas. La cita es el sábado a las 21 horas en el Lunario del Auditorio Nacional (Paseo de la Reforma #50, Polanco, V Sección. Alcaldía Miguel Hidalgo. Ciudad de México C.P. 11560). Boletos en taquilla y en el Sistema Ticketmaster.