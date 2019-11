Three souls in my mind anuncia presentaciones

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- Después de haber sido proscrita por muchos años luego de la realización del Festival de Avándaro efectuado en 1971, la legendaria banda de rock Three souls in my mind fundada por Charlie Hauptvogel, sigue activa.

Atrás han quedado las fiestas en los hoyos fonquis, un grupo que aún sigue siendo indomable, que desde entonces ha luchado contra la intolerancia, y que indudablemente, ha sido uno de los grupos fundamentales del rock en México, anuncia sus próximas presentaciones:

Para este viernes 29 a las 21:30, estará en el Bar La Perla, en Avenida Hidalgo 28, colonia Centro, Tlalnepantla de Baz, estado de México (reservaciones al 55650859) y el sábado 30 de noviembre a las 21 horas, actuará en el Saloon Diamante Negro ubicado en Lousiana 99 Col. Nápoles, de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. (Reservaciones al 55 3234 2518). En esta presentación se entregarán reconocimientos a Vivianne Klein (póstumo) y Charlie Hauptvogel.

Posteriormente, el domingo 22 de diciembre a partir de las 17 horas, se realizará la tradicional posada de la Colonia Romita en Cuautitlán, Estado de México, donde Three souls in my mind alternará con Fernando Lara y su banda, Los Rockers, Dr. Watson y el grupo La Firmeza. Y el 28 de diciembre, desde las 16 horas, en el Salón del Sindicato de Trabajadores de Querétaro, donde ofrecerá su rock, blues y boogie.

Estas presentaciones coinciden con la entrega de reconocimientos que el pasado 25 de noviembre hiciera el Senado de la República con motivo del reciente deceso del rockero mexicano Armando Molina y en el que también fueron galardonados Charlie Hauptvogel y Roberto, el “Oso” Milchorena.

En esa reunión además se destacó con reconocimientos, la trayectoria de Rafael Acosta, miembro de Los Locos del Ritmo, José Cruz, fundador del grupo Real de Catorce, la banda Transmetal, el bajista fundador de Tex Tex, Chucho Tex y a Lalo Toral actual pianista de EL TRI.