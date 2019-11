Rubén Blades: ¡sí, mi país primero!

Por Sandra Redmond

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- Con motivo de la presentación que el cantautor panameño Rubén Blades ofrecerá en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México este miércoles 20 de noviembre a las 20:30 horas, ofreció una breve conferencia de prensa en la que habló sobre su trayectoria musical, su desempeño en la política, como actor y sus experiencias de vida.

Blades contendió en 1994 por la presidencia de la república en Panamá, por lo que, en el encuentro con los medios de comunicación, el tema ineludible fue la política: “Los latinoamericanos estamos en proceso de evolución. Panamá se constituyó como República en 1903 y considero que en América Latina estamos en un proceso de transformación que todavía no termina”.

Rubén Blades se refirió a los cambios en los gobiernos de los países de América, por lo que aseguró que habrá muchos cambios más y dijo que parte del problema que tenemos ya no son las ideologías, sino que actualmente trabajamos con modelos obsoletos de administración pública. Los cambios constitucionales sí son necesarios pero inicialmente se requieren programas a largo plazo que garanticen la buena marcha del país. “Todo mundo habla de derecho pero nadie de las obligaciones. La corrupción no es sólo de los gobiernos, también es de nosotros. El país tiene que cambiar entero y eso es un proceso que no pasará de un día a otro”, aseveró.

En su show estará acompañado por la Big Band de Roberto Delgado, con quien ha trabajado desde hace 8 años y la agrupación que abrirá el escenario es Making Movies, una banda de tres panameños y un mexicano que comenzaron a tocar en el centro de Estados Unidos. Es una banda de rock and roll inmigrante que ama a su tierra y su patria, y usan el rock como vehículo para transmitir sus ideas, aunque es imposible no meter la cultura e identidad latina. Conjuntamente darán a conocer la pieza “No te calles” que hicieron con Blades.

“Yo participé en el trabajo con ellos porque me gustó mucho “Spinning out”, que es una pieza de ellos. Después me enteré de dónde eran y la idea de hacerlo es ayudar, que es lo que deberíamos hacer todos los que hemos tenido suerte y poder compartir nuestra influencia y ayudar a grupos nuevos que tienen la calidad y el valor, pero no tienen los contactos, así que para mí fue una satisfacción trabajar con ellos porque me conectan con otro género, y creo que una de las características que permiten que uno siga activo es la curiosidad y la oportunidad de no ser indiferente. Ellos merecen mi respeto y merecen la oportunidad de que se les escuche y se les vea en un sitio tan prestigioso como el auditorio”, afirmó

La música de Rubén Blades tiene como característica sus temas. Sus letras hablan de situaciones sociales, de la cotidianeidad, la corrupción. Sobre su actividad en la política, el ex responsable de turismo de Panamá reconoció que ese trabajo lo hizo mejor panameño, mejor persona, menos egoísta, más conocedor de los problemas nacionales. Le dio la oportunidad no sólo de cantar y escribir canciones, sino durante cinco años, servir en un rol público por su país. “En ese tiempo no canté, no hice giras, sólo me hizo mejor persona”.

También se le cuestionó si volvería a contender para la presidencia de Panamá, a lo que respondió que el servir para el país no se limita a ser presidente. Se puede trabajar donde se es más útil y efectivo. Yo le dije a mi país sí, mi país primero, aunque yo no sé qué voy a hacer más adelante.

Se manifestó como un hombre que cree en la gente, yo creo en el bien, en la bondad, yo creo que al final se impone eso, no creo que el universo se haya creado para el mal, expresó con respecto a los problemas que enfrentan Bolivia y también Ecuador.

En cuanto a la producción musical, habló sobre la relación de los músicos con las disqueras. Reconoció las condiciones leoninas de esas empresas. Hoy muchos músicos son independientes, pero el problema es cómo hacerse notar, cómo distribuir su producto. Actualmente ya puedes ser el dueño de tu producto y de tu talento, no como antes, que hacíamos los discos, nos daban un adelanto y al final, las disqueras seguían siendo los dueños del disco.

La charla abordó otros temas, como su fracaso escolar infantil en matemáticas, música y educación artística y reconoció que 17 Grammy más tarde, el fracaso no es un final, uno aprende y uno no debe preocuparse en caer, sino levantarse. No tratar es la lección del fracaso, y también comentó sobre la interesante reunión que sostuvo por la mañana con niños de Tepito.

En ese encuentro recordó a su abuela a quien alguna vez le cuestionó “esa gente tiene un carro y nosotros no, ellos tienen televisión, nosotros no, ellos comen helado a la hora que quieren y nosotros no”. Y la abuela de dijo: “no somos pobres, solo que no tenemos dinero. Ser pobre es no tener espíritu, ser bruto, no ser inteligente, no tener nada en la cabeza. Cualquier idiota en cualquier momento se gana la lotería y de pronto tiene plata y es rico, pero no tiene nada, ni en la cabeza ni en el espíritu. Hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Edúcate, lo material no es lo que te va a definir”.

La charla con los periodistas se extendió por varios temas. El autor de piezas tan populares coo Pedro Navaja, Juan Pachanga, Pablo Pueblo, Siembra, Patria y Talento en Televisión, entre otros, habló sobre su actividad como artista en Hollywood. Ha hecho alrededor de 35 películas, ha sido nominado a tres Emmy y ganado otros premios. Actualmente está trabajando en la sexta temporada de la serie de televisión The Waking Dead y también recientemente trabajó en una película.

Abundó sobre su interés por hacer un disco con artistas como Bob Dylan, Sting, Paul Simon, Elvis Costello, Lou Reed y también con Jerry García. Reconoció la dificultad en conciliar su actividad musical con la histriónica, y habló sobre sus proyectos para el próximo año para el que tiene programada una breve gira con Chick Corea, en noviembre o diciembre presentarse con Wynton Marsallis y también en una participación con Calle 13 en la que también están Ricky Martin y Bad Bunny.

La única razón por la que sigo trabajando a mis 71 años, es por los temas. Hay que cantarle a las cosas que nos hacen ser humanos, la solidaridad, denunciar las cosas que están mal, cantarle a la gente y seguir haciendo la crónica de la ciudad que también tiene humor. Sigo observando y escribiendo sobre lo que considero que se tiene que escribir, concluyó Rubén Blades, previo a su concierto que ofrecerá a las 20:30 horas, este miércoles 20 de noviembre en el Auditorio Nacional y del cual, los boletos están a la venta en las taquillas del inmueble y por el sistema Ticketmaster.