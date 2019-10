Poesía y Jazz

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- En unas semanas, los amantes del jazz podrán tener en sus manos el primer tomo de la Enciclopedia Fonográfica del Jazz en México, obra que es fruto de la investigación y compilación realizada por Antonio Malacara, uno de los más importantes cronistas y críticos de jazz mexicano. Este libro, conformado por 400 páginas impresas a color, contiene portadas, fichas técnicas y entrevistas con los protagonistas del jazz mexicano, pero mientras eso sucede, Antonio Malacara continúa reuniendo al jazz y a la poesía en las veladas que se realizan en la Fundación Cultural Sebastián.

Para el mes de octubre se ha programado una sesión en la que se abordará la poesía del jazz, así como el blues de la poesía, por lo que a partir de las 19:30 horas del sábado 26 de octubre, estará un virtuoso del piano, Daniel López Infanzón, quien ofrecerá una propuesta a dúo de piano y bajo eléctrico. A continuación, se presentará una de las agrupaciones más antiguas del blues en México: Follaje, que posee una discografía de 15 títulos y en las que Jorge García, con su quinteto, brindarán al público temas de blues rural y de la autoría del grupo.

En la fase poética se abordará el Siglo de Plata Ruso, en palabras de Jorge Bustamante. La actitud de ruptura y experimentación de los poetas rusos de principios del siglo XX, crearon las bases de la poesía rusa moderna, por lo que se leerán fragmentos de obras representativas de esa época.

La cita es el sábado 26 de octubre, a las siete y media de la noche, en la Fundación Sebastián en Av. Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Boletos en taquilla.

Gerald Cannon Quartet

Por otra parte, también habrá jazz en otro escenario el mismo día. Como parte del ciclo New York Jazz All Stars, el cuarteto de Gerald Cannon se presentará a las 20:30 horas en El Cantoral (Puente Xoco, puerta A, Colonia Xoco, CDMX).

Gerald Cannon es un bajista que nació en 1958 y es originario de la ciudad de Racine en

Wisconsin. Empezó su carrera musical a los 10 años de edad y colaboró con el grupo de su padre, The Gospel Expressions. Estudió en la University of Wisconsin at La Crosse donde conoció al gran bajista Milt Hinton y continuó su preparación en el Conservatorio de Música de Wisconsin.También estudió pintura en Marquette University. Desde su niñez ha tenido una intensa actividad musical al frente de sus propias agrupaciones y como compositor. Ha tocado con músicos destacados entre los que pueden citarse a Russell Malone, Winard & Philip Harper, Justin Robinson, Art Blakey y los Jazz Messengers, Dexter Gordon, Cedar Walton Trio, Billy Higgins, Jimmy Smith, Little Jimmy Scott, James Williams, Hamiett Bluiett, Ed Thigpen, Frank Foster, John Bunch, Eddie Harris, Stanley Turrentine y Bunky Green.

Durante siete años, Cannon formó parte de la banda de Roy Hargrove y también acompañó a grandes músicos cubanos entre los que pueden mencionarse a José Luis “Changuito” Quintana, Miguel “Angá” Díaz, Horacio “El Negro” Hernández, Chucho Valdés, y estudió con el bajista Orlando “Cachaíto” López y el legendario pianista Rubén González.

Asimismo, ha colaborado con Wynton y Branford Marsalis, Pat Martino, Louis Hayes y su Cannonball Legacy, Ernestine Anderson, Carmen Lundy, Abbey Lincoln, Gary Bartz, Joe Lovano, Cyrus Chestnut, Larry Willis, Dr. Eddie Henderson, Steve Turre, Eric Reed, Dexter Gordon Legacy Ensemble entre otros.

Como docente, ha sido profesor en el Conservatorio de O Berlín en Ohio, el Conservatorio de Música de Milwaukee, la New School de Nueva York y en la Universidad

de Long Island y ha impartido clases magistrales en Wisconsin University en Whitewater y Eau Clair, Emery University en Atlanta y en el Conservatorio de Ámsterdam. Cannon es miembro del profesorado del Conservatorio de Maastricht en Holanda.

Para su actuación del próximo sábado le acompañarán en el saxofón alto, Justin Robinson, en el piano Rick Germanson y en la batería Chris Beck y también como ya es costumbre, previo al concierto, a las 17 horas, Gerald Cannon ofrecerá una master class gratuita. Para asistir se requiere un registro previo en línea en la siguiente dirección:

https://bit.ly/2Mv5gNL y quienes acudan tendrán un 40 por ciento de descuento al adquirir el boleto de entrada para el concierto.