Jazz sabatino

La Esquina del Blues y otras músicas:

MundoDeHoy.com .- Continúan las actividades del ciclo New York Jazz All Stars y para este sábado 18 de mayo, se ha programado la actuación del trompetista y vocalista de Benny Benack III Quartet en el Centro Cultural Roberto Cantoral a las 20:30 horas.

Benny Benack III, además de ser un talentoso improvisador debutó en Blue Note Records como acompañante de la pianista Chihiro Yamanaka, al lado de Ulysses Owens Jr, con quien colabora frecuentemente. Se ha dicho que este artista es una de las jóvenes promesas que Wynton Marsalis presentó en la lista de la revista Jet Magazine como “La Siguiente Generación de los Grandes del Jazz”.

De su producción discográfica, en 2017 presentó “One of a Kind”, su primer álbum. Entre sus logros destacó en 2014 como semifinalista en la prestigiosa Competencia Internacional de Trompeta Thelonius Monk y fue ganador solista en 2011 en la Competencia Internacional Carmine Caruso. Además de dirigir su propia banda imparte conciertos educativos en Jazz at Lincoln Center, dentro del programa “Jazz for Young People”, y como parte de esa actividad docente, además del concierto, ofrecerá a las 17:00 horas en El Cantoral, una clase magistral cuya entrada es libre, previo registro en https://sites.google.com/site/registrodq/

En el concierto de Benny Benack III se acompañará en el bajo por el canadiense Philip Norris, quien actualmente es alumno de jazz en la Juilliard School. A su corta edad, también toca el piano y el corno y cuenta con varios premios y reconocimientos por su talento. Además, ha efectuado giras en Suiza, Bolivia y Rusia.

En la batería estará Joe Peri quien también es percusionista y educador. Tiene una maestría en música por la Manhattan School of Music y también ha realizado giras internacionales con Lady Gaga y Tony Bennet. Asimismo, es un entusiasta colaborador en programas de ayuda comunitaria como “Jazz for Young People” en el Jazz at Lincoln Center, dedicado a conciertos educacionales para niños desde el kínder hasta la preparatoria.

Con 28 años de edad, Keelan Dimick estará en el piano y también ha recibido varios reconocimientos como Maestro Award del Anaheim Heritage Festival; Best Jazz Solo en el Festival de Jazz Gene Harris y Outstanding Musician en la acreditada Academia de Artes de Interlochen en Michigan. También tiene una maestría en música por la Universidad de Miami. Este año fue uno de los cinco finalistas del American Pianists Awards por su habilidad técnica excepcional y personalidad musical única.

Los boletos para el concierto en El Cantoral (Puente de Xoco Puerta A, colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, CDMX) están a la venta por el Sistema Ticketmaster y en la taquilla del centro cultural. Los asistentes a la conferencia obtendrán un descuento del 40 por ciento en el boleto de admisión al concierto.

Más jazz y poesía

También continúa el ciclo Jazz y Poesía en la Fundación Sebastián (Av. Patriotismo 304, San Pedro de los Pinos, CDMX). El sábado 25 de Mayo, a las 19:30 horas estará como invitada una de las leyendas vivas del jazz vocal mexicano, Patricia Carrión, quien aprovechará la oportunidad para presentar algunas de las piezas de su nuevo disco, “Ave de Hielo”, acompañada por el maestro Matías Carbajal en el piano.

También se presentará el proyecto “Raíces” del maestro Roberto Macías, titular de Guitarra Jazz en el Conservatorio de Música del Estado de México, y en el que se enlazan las bases rítmicas del mariachi y el son jarocho con la gramática del jazz. En esa agrupación participan César Espinosa en la vihuela, Eduardo Calixto en el guitarrón y Pedro Galindo en la batería.

Marcela Campos. Psicóloga y maestra universitaria, desde los años ochenta se ha dado tiempo de publicar poesía, reportajes y artículos de opinión en muy diversos medios. Ella se encarcagará de la lectura de una parte de su poemario “Mal amante con luciérnagas”.