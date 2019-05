CHICUAROTES, de Gael García Bernal, en el Festival de Cannes 2019

La película protagonizada por Benny Emmanuel, Leidi Gutiérrez, Dolores Heredia y Daniel Giménez Cacho tendrá una función especial en la Selección Oficial del 72º Festival de Cannes

MundoDeHoy.com .- Chicuarotes, dirigida por Gael García Bernal, ha sido elegida en la Selección Oficial del Festival de Cannes en la sección Fuera de Competencia – Funciones Especiales. El actor, productor y director mexicano participó previamente en dicho festival con su primera película, Déficit, la cual formó parte de la Semana de la Crítica en 2007.

Chicuarotes cuenta la historia de Cagalera y Moloteco, dos adolescentes de San Gregorio Atlapulco que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven. Cuando se enteran de la oportunidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas, que podría transformar sus vidas, se adentran en el oscuro mundo criminal de la Ciudad de México, en un intento por comprar su libertad.

La película está protagonizada por los jóvenes Benny Emmanuel, Gabriel Carbajal y Leidi Gutiérrez, acompañados por los reconocidos actores Daniel Giménez Cacho y Dolores Heredia. La película, escrita por Augusto Mendoza, es una producción de La Corriente del Golfo y Cinematográfica Amaranto en coproducción con TAO (Televisa) y Pulse Films, y está producida por Marta Núñez Puerto, Gael García Bernal y Thomas Benski.

“Esto da una felicidad que intriga. Me llena de orgullo saber que Chicuarotes comenzará su viaje en el Festival de Cine de Cannes. Me da curiosidad ver la reacción que habrá con esta película anfibia, hecha con mucho cariño por todos los miembros del equipo y del pueblo de San Gregorio Atlapulco, al sur de la Ciudad de México. Esta es una vuelta al lugar en el que por primera vez me vi en la pantalla grande. Para muchos chicos y chicas de Chicuarotes será la misma experiencia. Esperamos largas celebraciones que sean tan amplias como la vida que tenga la película. Aprovecho y mando un apretado abrazo para todos los que la hicimos. Se viene lo bueno”, sostuvo Gael García Bernal.

Chicuarotes se estrenará durante la 72ª edición del Festival de Cannes, que tendrá lugar entre el 14 y el 25 de mayo próximos.

El estreno en la cartelera nacional será el próximo 28 de junio. Cinépolis Distribución es el distribuidor mexicano de la película y también representa las ventas internacionales en Latinoamérica.