Jazz Europeo y Neoyorkino

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- A partir del 9 de marzo, todos los sábados y domingos de ese mes, se realizará en las áreas verdes del Centro nacional de las Artes, el Festival Eurojazz, que para esta ocasión en la que celebra 22 ediciones y conmemora el 25 aniversario del CENART, recibirá músicos de 13 países europeos: España, Hungría, Irlanda, Suiza, Austria, República Checa, Países Bajos, Francia, Italia, Portugal, Alemania, Eslovaquia y Polonia.

El programa musical está conformado por las actuaciones de Lis Verde Quartet (España), el sábado 9 a las 17 horas. El domingo 10, Jazzical Trío (Hungría) a las 13:30 horas y His Minimal Jazz Chamber Music (Austria), a las 17 horas. El sábado 16 Otto Hejnic Trío (República Checa) a las 13:30 y a las 17 Kevin Brady Trio. El domingo 17, Enrico Lenzin & Andi Pupato (Suiza) a las 13:30 y a las 17:00 Bernard Van Rossum Quartet (Países Bajos).

El sábado 23 Sikora Culpo Dúo (Irlanda-Francia) a las 13:30 y a las 17:00 Carolina Katun (Francia). El domingo 24 a las 17 horas estará Luca Santaniello y Emanuele Cisi 4Eto (Italia). El sábado 30 a las 13:30, Senza (Portugal) y a las 17 horas Max Andrzejewski’s Hütte (Alemania) y el domingo 30 Ester Wiesnerová (Eslovaquia) a las 13:30 y a las 17 horas Leszek Możdżer (Polonia).

Además de los conciertos, se impartirán clases magistrales bajo el siguiente programa: Luis Verde Quartet, el viernes 8, de 10:00 a 13:00 horas en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música. HI5 – Minimal Jazz Chamber Music el lunes 11, de 10:00 a 13:00 horas en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música. Kevin Brady Trio el sábado 16, de 10:00 a 13:00 horas en el Aula Magna José Vasconcelos.

También estarán Enrico Lenzin el sábado 16, de 10:00 a 13:00 h en el Salón 106 de la Escuela Superior de Música. Bernard Van Rossum Quartet el martes 19, de 10:00 a 13:00 horas en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música. Max Andrzejewski´s HÜTTE el viernes 29, de 16:00 a 19:00 horas en el Aula Magna José Vasconcelos, y en abril Leszek Możdżer el lunes 1, de 10:00 a 13:00 horas en el Salón 222 de la Escuela Superior de Música.

Las clases magistrales están dirigidas a estudiantes de música de nivel medio y superior. La entrada es libre a oyentes, pero tiene cupo limitado. El Centro Nacional de las Artes se ubica en Río Churubusco 79, esq. Calz. de Tlalpan, colonia Country Club, cerca del Metro General Anaya y Ermita en la CDMX.

New York Jazz all Stars

Por otra parte, en el mes de abril dará inicio el ciclo New York Jazz all Stars, que cumplirá este 2019 seis años de traer a la Ciudad de México y algunas otras localidades del interior de la República, a los principales exponentes de este género y que forman parte de la orquesta Jazz at Lincoln Center.

Por iniciativa de Dequinta Producciones, este año en el Centro Cultural Roberto Cantoral (Puente de Xoco s/n, puerta A, Alcaldía Benito Juárez), el público de la capital mexicana podrá escuchar el día 6 de abril a E. J. Strickland Quintet; Benny Benack III Quartet, el 18 de mayo; Aaron Diehl Trio, el 22 de junio; el 20 de julio a Paul Nedzela Quartet.

El ciclo continuará el 24 de agosto con el trío de Orrin Evans, el 28 de septiembre estará Jerome Jennings Quartet, el 26 de octubre Gerald Cannon Quartet y el 23 de noviembre Dayna Stephens Quartet. Como es costumbre, también habrá clases magistrales previas al concierto. Para mayores informes, consulta https://www.facebook.com/DequintaProducciones/

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, también habrá preserntaciones. Para el jueves 28 se contará con la presencia de Shenel Johns Quartet el jueves 28 de febrero a las 21 horas en el Conjunto de Artes Escénicas (CAE), Sala 2. Para mayores detales se puede consultar: https://conjuntodeartesescenicas.com