Ari Telch vuelve a hacernos reír en la obra D’Mente

Comienza temporada en el teatro Milán

El actor regresa al teatro donde habla sobre la legalización de la mariguana y se divierte con su enfermedad de bipolaridad

Para esta obra, que escribió con Alfonso Cárcamo, realizó una investigación durante tres años y medio; Es un padecimiento terrible, que sólo se puede sobrellevar cuando se entiende, señala

La muerte no me lo he dado porque se produjeron tres veces, se aseguró el actor Ari Telch, quien regresó a los estadios con el soliloquio D'Mente, a la que se aborda la bipolaridad que se conoce desde hace algunos años, así como los tratamientos Psiquiátricos y enfermedades mentales.

La obra escrita por Ari Telch y Alfonso Cárcamo, es protagonizada por el actor –quien encarna a múltiples personajes– expone por medio de un monólogo en los actos de los padecimientos y las enfermedades mentales.

También se incluye una parte de su intimidad con el propósito de aclarar que una enfermedad psicoemocional no se cura con rezar o tenerse en cuenta, y que un paciente no tenga en cuenta su propio conflicto interno, sino que necesita atención médica.

La obra es un viaje interesante y entretenido, en el que se da el paso de lo que sucede en el cerebro y el público en el sentido de su funcionamiento, por qué estamos mal y por el contrario.

D'Mente, expuso el actor, también revela que diversas adicciones, como el alcoholismo, puede volverse una enfermedad mental, pero con el tratamiento adecuado es posible tener una vida normal y un acceso a la felicidad, la paz y la productividad.

Además, hacemos muchos chistes al respecto; Por ejemplo, la enfermedad mental aparece en la infancia, en la adolescencia y también durante el enamoramiento debido a los procesos químicos y los estados de ansiedad que esto conlleva.

Señaló el teléfono, las enfermedades mentales están matando a la población y por eso, a la par, hacemos una denuncia de la Secretaría de Salud en este país no está en esta problemática.

D'Mente, de Telch Producciones, con dirección musical de Omar Hernández, escenografía de Toloache TV y la producción de Verónica Telch, se presentará todos los lunes a las 20:45 horas, del 19 de febrero al 30 de abril en el teatro Milán , ubicado en Lucerna 64, colonia Juárez.