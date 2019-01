Resumen musical 2018 (Segunda parte)

Por Sandra Redmond

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- En este resumen música de 2018 la música de concierto no puede faltar. De los espectáculos sinfónicos destaca el estreno mundial de la cantata La Santa Furia, oratorio a Bartolomé de las Casas, del compositor mexicano César Tort, que formó parte de la temporada 2018 de la Orquesta Sinfónica Nacional.

En Zacatecas se efectuó la décimo quinta edición de las Jornadas Candelario Huízar, en las que se difundió música mexicana de concierto, con participación de más de 250 músicos, intérpretes, compositores, investigadores y académicos.

Academia y novedades

2018 también tuvo importantes actividades académicas y la presentación de novedades discográficas y libros.

En cuanto a las actividades de carácter académico, el Centro Nacional de las Artes

realizó el Coloquio Números, Ideas y Sonidos, con mesas de reflexión sobre el quehacer sonoro bajo la óptica de la física, las matemáticas y la filosofía.

La Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia conmemoró su 53 aniversario con una exposición temporal denominada “Ecos de la Cultura. Etnografía y Grabación Sonora” y de manera paralela se realizó el ciclo de conferencias “Charlemos sobre música grabada y antropología”, en el que participaron expertos qe abordaron temás que abarcaron desde el registro de cantos tradicionales de agrupaciones de danza de concheros, la historia del fonógrafo y sonidos del paisaje sonoro purépecha, entre otros.

También apareció el libro “Músicos en la Ciudad de México” de la autoría de Zazil Collins y el músico y poeta Todd Clouser, quienes recabaron información de 42 músicos en esa obra.

El Centro Nacional de las Artes fue sede del Tercer Ciclo Internacional de Música “Laberintos Sonoros”, espacio destinado a las nueves ideas sobre música, interconexiones con universos pasados, presentes y futuros y con otras disciplinas, creación musical contemporánea, nuevas tecnologías y multidisciplinariedad.

En agosto salió a la luz el disco “El sentimiento del blues en palabras”, compilado por Himber Ocampo, Erik Enriquez, Carmen M. Muñoz y Jorge García. Ese mismo mes, se presentó el libro “Blues, la historia avante del mito. Una crónica inédita jamás revelada”, de Juan Ávila.

Por otro lado, el Centro de la Imagen presentó la exposición “Africamericanos”, obra de 30 artistas y fotógrafos procedentes de 15 países en la que se reconstruye el mapa de la diáspora africana en Latinoamérica y como parte de las actividades también se ofrecieron charlas, talleres, proyecciones, visitas guiadas y actividades musicales.

Jazz

2018 fue un año en que las actividades de este género musical fueron muy prolíficas. Ejemplo de ello fueron las presentaciones realizadas en Fundación Sebastián en las que al jazz se sumó la poesía. De esta manera, en los meses de enero, julio, agosto y diciembre, escritores y músicos acudieron puntuales a las citas que fueron coordinadas por el crítico musical Antonio Malacara y contaron con la conducción de Germán Palomares.

También en 2018 el Festival Eurojazz cumplió 21 ediciones y a lo largo de ese largo periodo, se contabilizaron las actuaciones de más de 200 agrupaciones procedentes de un número que supera la veintena de países de la Unión Europea.

Otro significativo rol de presentaciones de jazz tuvieron lugar con el Ciclo New York Jazz all Stars, que cumplió seis años de ofrecer al público de la Ciudad de México y otras ciudades del país, las propuestas de las jóvenes estrellas de este género. Este año, los conciertos organizados por Jazz at Lincoln Center y Dequinta Producciones, presentaron nueve ensambles y 38 artistas.

Entre ellos destacan al saxofonista Patrick Bartley y su cuarteto, el pianista Christian Sands y su trío, el trompetista Bruce Harris con su cuarteto, el saxofonista alto Sherman Irby y su grupo Momentum, el saxofonista barítono sudafricano Vuyo Sotashe y su quinteto, el cuarteto del trompetista Marquis Hill, el cuarteto de la cantante Catherine Russell, la vocalista Shenel Johns con su quinteto y el trío del baterista Billy Hart.

El 30 de abril y en correspondencia a la iniciativa mundial establecida por la UNESCO, en México se conmemoró el Día Internacional del Jazz con actividades en muchos estados de la República.

En julio estuvo en México el trompetista, pianista, compositor e intérprete de fliscorno, Arturo Sandoval, miembro fundador de la agrupación cubana Irakere y poseedor de 10 premios Grammy.

La agrupación Calacas Jazz Band celebró su décimo aniversario con un recorrido través de su discografía a partir de sus discos “Gracias por Cooperar” que obtuvo la nominación al Mejor disco de Jazz por los Indi-O-Music Awards en 2010 , Bien Bonito (2013) y “Nuevos retros” (2015).

Casi para cerrar el año, también se recibió la visita del contrabajista Eddie Gómez, quien ofreció un concierto en el Centro Cultural Roberto Cantoral acompañado por la Orquesta Nacional de Jazz de México.

Continuará…