Aurelio & The Garifuna Collective

Por Sandra Redmond

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.com .- Los garífuna son un grupo de afrodescendientes que habitan en Honduras, Guatemala, la parte sur de Belice y Nicaragua. Debido a la intensa migración, particularmente hacia Estados Unidos, se estima que en todo el mundo su población no supera el medio millón de personas. Sin embargo, todos ellos ostentan una raíz que procede de africanos e indígenas caribe y arawak. Nunca fueron esclavos y probablemente su cultura y tradiciones sean lo más apegado a África que existe en América, pues conservan muchos elementos tales como la lengua, religión, las costumbres alimentarias, la música y danza.

De ellos, la historia cuenta que fueron cimarrones tras naufraugar el barco negrero en el que eran trasnportados. Posteriormente, en el siglo XVIII fueron deportados por los ingleses de la Isla de San Vicente. A principios de este siglo, en el año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), los declaró como patrimonio intangible de la humanidad.

En México y en muchas partes del mundo, la cultura garífuna empezó a conocerse gracias al músico Andy Palacio, quien desafortunadamente falleció en 2008 a los 47años de edad. Luego de su desaparición, su actividad ha sido continuada por una parte por Aurelio Martínez y su Garífuna Soul Band, y por la otra The Garifuna Collective.

Aurelio Martínez nació en Honduras en 1969. A finales de los 80 creó Lita Ariran agrupación que fue reconocida como el mejor grupo cultural del año en el marco de los Garifuna World Music Awards en Nueva York en 1998. En 1997 conoció a Andy Palacio e Iván Duran con los que inició colaboraciones en el sello StoneTree Records y participó en el proyecto “Paranda: África en Ámerica Central” en el que también participaron Paul Nabor “Nabi”, Junie Aranda y Andy Palacio.

En 2004 apareció su primer álbum “Garifuna Soul”, producido por Iván Duran, con el que ganó el premio “Newcomer of the year” por parte de AfroPop. En 2007 participó en Watina de Andy Palacio & The Garifuna Collective, con el que recibió el premio WOMEX. Luego de la muerte de Andy Palacio, y luego de obtener la beca Rolex Mentor and Protégé arts Initiative, empieza a colaborar con Youssou N’Dour y después de tres años presenta Laru Beya, con el que alcanzó el sexto lugar en el Top 20 World Music albums de 2011. Aurelio regresa a sus raíces en 2014 con Landini del que obtuvo de nuevo reconocimientos internacionales como tercer puesto (the best world music álbum) para The Sunday Times y más recientemente, apenas en 2017 dio a conocer Darandi, grabado en los estudios Real World Records.

Por su parte, The Collective Garifuna son portadores de la antorcha de la cultura y la promoción transmitida por Andy Palacio para expandir su historia y preservar su lengua. La banda está formada por los mejores representantes de la fértil escena Garífuna.

En este sentido, gracias a la intervención de la agencia promotora Alebrije Producciones, México recibirá nuevamente la presencia de estos representantes de la cultura garífuna. En primera instancia, corresponderá a Aurelio (quien sólo ofrecerá un show), junto con The Garifuna Collective, participar el jueves 18 de octubre a las 20 horas, en la inauguración del V Festival Internacional de Música Contemporánea en Diversas Lenguas Estruendo Multilingüe que tendrá lugar en el Museo Universitario del Chopo (Dr. Enrique González Martínez número 10, colonia Santa María la Ribera, C.P. 06400 Ciudad de México, CDMX).

Seguirán en el tour por México The Garifuna Collective el viernes 19 en el Festival Artístico y Cultural del Tianguis Grande y la Cecina de Yecapixttla 2018, en el zócalo de yecapixtla Morelos, también a las 20 horas. El sabado 20 actuarán en el XVIII Festival de San Luis Potosí, en la Plaza del Carmen, a las 8 de la noche y por último, el domingo 21, en la clausura de la XVIII Feria Internacional del Libro, en el zócalo de la Ciudad de México, en el Foro Movimiento de 1968, también a las 20 horas. El acceso a todos los conciertos es libre.

Al concluir su gira en México, The Garifuna Collective viajarán a España para presentarse en la conferencia World Music Exhibit “Womex 2018, en la Isla de Gran Canaria.

Si deseas conocer más sobre estos artistas, consulta sus portales: http://www.aureliomusic.net y https://www.garifunacollective.com