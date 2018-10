Grtsch, música positiva ante la adversidad

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDehoy.mx .- Desde finales de 2016 una talentosa joven ha trabajado arduamente para dar a conocer su proyecto musical. “No dejes”, es el título del más reciente sencillo de Grethel Zavaleta, mejor conocida como Grtsch. A pesar de este breve lapso, gracias a la perseverancia de esta multiinstrumentista que desarrolla sus ideas en el ámbito indie y electrónico, poco a poco ha logrado presentar sus sencillos “Volar” y más adelante “Estado natural”.

“Yo quería sacar el disco completo –comenta Grtsch , pero me aconsejaron que como nueva artista lo mejor era presentar sencillos y creo que esta estrategia ha ido muy bien. Con unos cuantos, me han invitado a varios festivales importantes. El primero me llevó al Festival Internacional Marvin que se realiza en la Ciudad de México. También estuve el año pasado en otro festival que se realizó en Ixtapa Zihuatanejo y cuando saqué el segundo sencillo me invitaron al Festival RMX”.

Como parte de la promoción que realiza para su sencillo “No dejes”, próximamente actuará en la Semana de las Juventudes, que tendrá lugar del 5 al 11 noviembre. En el marco de este festival Grtsch tendrá su presentación el jueves 8 en la Glorieta de Los Insurgentes.

Al respecto añade: “el proyecto es para verlo en vivo. Como es electrónico, tratamos de hacerlo manualmente. Somos un trío, tocamos los instrumentos y creo que suena muy bien”

Desde pequeña Grtsch empezó a componer sus primeras canciones. A los 15 tocaba la guitarra, luego siguió con la guitarra eléctrica y después el piano, y también toca percusiones y glockenspiel. En el trío, le acompañan Uriel Orozco en los sintetizadores y le apoyan dos bateristas: el venezolano Orestes Gómez y como suplente, Jorge Torres. Grtsch toca el piano, la guitarra eléctrica y hace la voz.

Todas sus composiciones son propias, sólo tiene un featuring en “Estado natural”, con Pepe Muciño, y sobre el trabajo que ha efectuado para su proyecto, reconoce que “se hacen muchas cosas, hay que encontrar un estilo, definir cómo quieres sonar, qué canción vas a seleccionar y producir el disco, y aunque tuve ayuda de Fernando González de la banda Guadaloops, todas son mis ideas.

“Estuve un año produciendo el disco y es padre, porque nadie me impuso cómo debía sonar, sino que todo fluyó de manera natural, y eso me permitió plasmar lo que tenía en la cabeza. Tampoco hubo una disquera que estuviera presionando por el tiempo o la forma en cómo suena y estoy contenta por el resultado”.

La música de Grtsch es clasificada como synthpop o dark wave. Tiene un marcado toque de melancolía, quizá porque refiere a una etapa de transición en su vida. Durante varios años formó parte de la banda de electro rock “Robot Junkie Paradise” y luego optó por seguir su proyecto.

Ese sonido un tanto sombrío, oscuro, refiere a una época en la que reconoce, no sabía si hacer sus cosas sola, hubo problemas en su vida que la hicieron replantarse su situación y hacia dónde quería dirigirse, y de ese periodo de reflexión, salieron todas sus canciones y por ello su música es en cierta forma autobiográfica y orientada a no dejar caer sus sueños y estar positiva ante todas las adversidades”, concluye Grtsch.

