Celebran aniversario Pasatono y Calacas Jazz Band

La Esquina del Blues y otras músicas

MundoDeHoy.mx .- En este año en que el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris” conmemora su centenario, se suma a esta celebración los cumpleaños de dos importantes grupos musicales representantes de géneros distintos: Pasatono, con su música tradicional de la Mixteca, y Calacas Jazz Band.

El primer festejo corresponde a Pasatono, que cumple sus primeros 20 años. En 1998 Patricia García, Rubén Luengas y Edgar Serralde crearon este proyecto de investigación, construcción de instrumentos, desarrollo de sonidos y educación musical orientado a la música de la Mixteca en la que, a través de la interpretación de esta agrupación, se integran también el canto, los sones y chilenas de la región, la música de los maromeros, de la “tiricia” (tristeza) y el jazz oaxaqueño.

Pasatono se enorgullece de sus presentaciones, que por igual ocurren en una pequeña plaza pública de alguna localidad, que en los mejores escenarios musicales a nivel internacional. Sobresale la reciente aparición del cuaderno de materiales musicales didácticos “Aprender música con las músicas de Oaxaca”, cuyo primer volumen se editó en 2017 y apenas hace unos días, se dio a conocer el segundo volumen en correspondencia con el aniversario XXI de la Fonoteca “Eduardo Mata”.

De igual forma, Pasatono presume de su relación con músicos tradicionales entre los que destacan: Francisco Ávila de San Miguel Piedras, Oaxaca; Rogelio Calvo de Pinotepa, Oaxaca, o Don Juan Chávez de Santa Rosa Caxtlahuaca, Oaxaca, Eugenia León, Saúl Hernández de Caifanes, Lila Downs o José Luis Castillo, Director de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes del Instituto Nacional de Bellas Artes.

La presentación de este grupo será el domingo 30 de septiembre a las 18 horas. Posteriormente, el viernes 5 de octubre a las 20:30 horas, actuará Calacas Jazz Band, que cumple 10 años.

En su concierto de décimo aniversario, esta banda formada por Alejandro Hernández, Alonso López, Cristian Merino, David de la Rosa, Jazmín Luna, Luis Meneses, María Arellano y Mildred Pérez, realizarán un recorrido a través de su discografía, compuesta por “Gracias por cooperar”, que en 2010 obtuvo la nominación al Mejor Disco de Jazz por los Indi-O Music Awards.

En 2013 salió a la luz su disco Bien bonito, y en 2015 “Nuevos retros”, que ofrece once temas originales, y dos colaboraciones en las que participan las cantantes Iraida Noriega y Jenny Ball (cantante de Jenny and the Mexicats).

Sobre el origen de Calacas Jazz Band puede señalarse que surgió como proyecto escolar en la Escuela DIM y sus influencias musicales se ubican en la Firehouse Jazz Band, Preservation Jazz Band, Dixieland Crackerjacks, Louis Armstrong y Preservation Hall Jazz Band.

Los boletos para estas presentaciones están disponibles en la taquilla del teatro y en el Sistema Ticketmaster.