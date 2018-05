La Esquina del Blues y otras músicas:

Colectivo Panamera, tejiendo canciones

MundodeHoy.com .- Por primera vez el Colectivo Panamera, agrupación hispano argentina trae a México su colección de música mestiza y bailable. No sólo llega a nuestro país para obtener el aplauso y la aceptación de su proyecto, sino también, para hacer realidad su sueño de expandir sus fronteras geográficas, ir más allá de España, y como agrupación, de sus propios límites lo que les permite construir su futuro.

Vanja Polaceki en la batería y voz; Nacho Taboada en las guitarras y la voz y Pepe Curioni en las guitarras, bajos, ukelele y también voz, son los integrantes de esta agrupación y autores de la letra y música de todas las rolas del CD “Colectivo Panamera”, que presentarán en varios foros durante su primera estancia en México, misma que se prolongará hasta mediados de junio.

Este trío no se conformó con tener éxito local en Madrid, donde según explican, ya se agotó su disco y podrían pasarse la vida con toda tranquilidad, tocando en diversos escenarios. No, ellos ambicionan más y a escasos dos años de que se reunieron para dar forma al colectivo, sus creaciones han sido recibidas con beneplácito en otras provincias españolas y aún más lejos, como en Austria, Viena, en el Festival Fusión de Bratislava y en Eslovaquia, donde el público, aunque no comprende una palabra de español, se identificó con su música.

Sobre el nombre de la banda, los muchachos explicaron que tomaron ese nombre porque simboliza una ruta que recorre toda América, desde el norte, pasa por México y llega hasta Argentina, en el extremo sur del continente. Es una puerta panamericana que representa el sonido y colorido de Latinoamérica y lo que tocan, pero además, es un viaje por el mundo, por África, que está presente en muchos sonidos de sus canciones, por Argentina, Cuba, Colombia, Perú, y es un reflejo de las influencias musicales de Vanja, Nacho y Pepe y de los trabajos que, en lo individual, cada uno realiza.

De tal forma que “Colectivo Panamera” ofrece en sus canciones, una fusión de música latina y rock en donde está presente la cumbia, el calypso y otros géneros, que son cuidadosamente preparados en el estudio de grabación como si se tratara de un tejido que de manera artesanal se confecciona para llevarlo a la presentación en vivo, y en cuyas letras aunque algunas hablan de nostalgia o desamor, invariablemente terminan con una actitud de esperanza y con un mensaje positivo. Todos esos elementos en conjunto generan una música pegajosa, sencilla y alegre, que obliga al cuerpo de quien la escucha, a moverse, a bailar y a ponerse bien contento.

En su gira por México, el trío tendrá varias presentaciones: el miércoles 31 de mayo actuarán en el marco del Ciclope Festival 2018 de Imagen y Publicidad, en Bar Oriente ubicado en la calle de Durango número 181, colonia Roma norte, en la Ciudad de México.

El jueves 31, en Las Noches para Adultos del Museo Papalote, en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, donde abrirán el show para Jenny and the Mexicats a las 21 horas y al concluir, se dirigirán de inmediato a Caradura (Nuevo León 73 primer piso, colonia Condesa en la delegación Cuauhtémoc, donde compartirán el escenario con Menino Bulle y Holbox.

El jueves 7 de junio subirán al escenario del Bar Landó de Toluca donde también estará la banda Kapanga, de Argentina. El sábado 9 de junio actuarán en el Bar Santa Leyenda de Tehuantepec 280 en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

Con “Hacia el sur” da inicio la primera pista del disco. Y de ahí transcurren otras piezas: “Ninguna parte”, “La décima”, “Quiero mucho más”, “La calle de la luna”, “El huracán”, “El arenal”, “El jardín”, “Qué pasara?” y “Un río que se va”, son los títulos de los tracks del CD que fue producido por Lucas Piedra Cueva, grabado en el estudio del Colectivo, Santa Ana Studios y masterizado por Carli Beguerie en Nueva York.

En este primer disco colaboraron también Sebi Merlin, en la percusión, Francois Le Goffic en las guitarras eléctricas, acústicas, ukelele y el tres cubano; Sasha Pantchencko en pianos, sintetizados y clarinete; Tato James, en guitarras eléctricas, Alex “El Flaco” Hernanz, también en las guitarras eléctricas; Pablo Oliva, en el sintetizador; Lucas Villafañe en el acordeón; Miki Ramírez, en la guitarra española y tres cubano y Georgina, en los coros.

La portada del disco fue realizada por Eric le Guellec y el arte y fotografía son de Rafa Pazos. Para concer más detalles sobre su producción, consulta http://www.colectivopanamera.com/ y síguelos en https://www.facebook.com/colectivopanamera