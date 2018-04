La Esquina del Blues y otras músicas:

Por Sandra Redmond

Cartelera para el fin de semana

Para este fin de semana el público podrá ser testigo de presentaciones de diferentes géneros:

Este viernes 20 de abril se dará a conocer el libro Músicos en la Ciudad de México con las actuaciones de Belafonte Sensacional con Natalia Arroyo, A Love Electric con Benjamin Shwartz, Alex Otaola e Iraida Noriega (Proyecto Infinito) y textos musicalizados por Aarón Flores, Nur Slim, Brian Allen, Denise Gutiérrez, Alex Mercado y Rafael Catana.

El libro es producto del trabajo realizado por la programadora musical y escritora Zazil Collins y el músico y poeta estadounidenseTodd Clouser, quienes reunieron a 42 músicos en un libro de 500 páginas en inglés y español y en el que se fusionan la música y la literatura. La cita es a las 20:30 horas en el Teatro de la Ciudad (Donceles 36, Centro Histórico).

Por otro lado, ese mismo viernes, en la Fonoteca Nacional, Cecilia Pérez Urías en la jarana, composiciones y voz y Diego Pérez Barrueta, en el bajo y elementos electrónicos, ofrecerán una sesión en la que destacan los arreglos de música mexicana, latinoamericana y sus propias creaciones, en la que darán a conocer su disco “Saltapatrás”. La cita es a las 19 horas en el recinto ubicado en Francisco Sosa 383, Barrio de Santa Catarina, Coyoacán. Entrada libre.

Para los amantes del son jarocho, Los Cojolites ofrecerán el domingo 22, a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad (Donceles 36, Centro Histórico), una función en la que darán a conocer su nuevo disco “Rema Rema” y en la que mostrarán por una parte, el trabajo cultural que desde hace más de 20 años realizan en el Centro de Documentación del Son Jarocho en Jáltipan, Veracruz, y por la otra, elementos de la cosmovisión de esa región.

Los discos anteriores “El conejo”, formó parte del soundtrack de Frida, película que obtuvo un Oscar por su música. El el segundo “No tiene fin”, participó Lila Downs como artista invitada. “Sembrando flores” y “Zapateando”, obtuvieron nominaciones a los Premios Grammy, y en esta ocasión “Rema, Rema”, ofrece seis composiciones de la autoría del grupo, dos del maestro Antonio García de León y una, del dominio público.

Además de la actuación de los integrantes de Los Cojolites, cuya traducción del náhuatl hace referencia a las aves sagradas, que simbolizaban al Dios del Amanecer para los pobladores del sur de Veracruz: Noé González Molina, Nora Lara Gómez, Benito Cortés Padua, Joel Cruz Castellanos, Gonzalo Vega Hernández, Noé González Lara, Julio de la Cruz y Ricardo Perry Guillén, les acompañarán Flor de Uvero, JarochoBarrio y la Marimba Infantil Chogostera.

Ciclo NY Jazz all Stars

Para el sábado 21, a las 20:30 horas, el Centro Cultural Roberto Cantoral (Puente Xoco S/N, puerta A, Col. Xoco, Benito Juárez, CDMX 03330) presentará el concierto del Ciclo New York Jazz all Stars, en el que actuará Christian Sands y su trío.

Sands es un pianista que corresponde a la generación de las nuevas promesas musicales. A su corta edad, cuenta ya con cinco nominaciones al Grammy y además de su discografía “Foot Prints” (2002, Stanza), “Harmonia” (2004, Stanza), “Risin’” (2008, Christian Sands), y “Reach” (2017, Mack Avenue) se destaca por impulsar, promover y enseñar la historia del jazz.

En su actuación le acompañarán el baterista Jerome Jennings, quien además dwe sus logros musicales también sobresale en el campo de la educación musical al participar en el Jazz for Young People del Jazz at Lincoln Center, Jazz for Teens del New Jersey Performing Arts Center, y es conferencista destacado en la Swing University del Jazz at Lincoln Center. Y también estará el bajista Eric Wheeler, quien ha colaborado con importantes estrellas del jazz.

El trío ofrecerá la tradicional clase magistral titulada “La función del trío de piano, bajo y batería como sección rítmica y como ensamble”, el mismo sábado 21 de abril a las 17:00 horas. Para esta actividad, la entrada es libre, previo registro en www.dequintaproducciones.org.mx y quienes asistan a la conferencia recibirán un descuento de 40% en el boleto de admisión al concierto.

Expo Sound Check 2018

Y para concluir, la máxima exposición dedicada a los profesionales de la Industria de la música y el espectáculo, llega a su décimo sexta edición. Las actividades se realizarán del domingo 22 al martes 24 de abril en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

Como es habitual, los asistentes a la Exposound Check se pondrán al tanto de las nuevas tendencias en tecnología del espectáculo, y en contacto con proveedores y marcas de prestigio internacional. También tendrá lugar la Conferencia Anual AES México 2018 Audio Engineering Society Sección México. Se impartirán master class a cargo del baterista Harvey Mason, el bajista Carkluitos del Puerto y el guitarrista Paul Gilbert. Asi como sesiones en vivo, además de conferencias y entrenamiento de diseño de entretenimiento y tecnología. Mayores informes en: https://soundcheckexpo.com.mx/