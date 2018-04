Gana boletos para Manolito Simonet

Por Sandra Redmond

Con una mezcla de música cubana tradicional, armonías contemporáneas y otros géneros como tales como la guaracha, el bolero, el cha cha chá , el danzón y la timba, Manolito Simonet y su Trabuco se presentarán en la Ciudad de México el viernes 13 de abril en el Teatro Metropólitan a las 21:00 horas, para celebrar sus primeros 25 años de éxito.

Con el show titulado “Esto se pone caliente” FR Producciones hacen posible que el público mexicano disfrute de una de las orquestas de música cubana más populares y que, como parte de su gira internacional deleitará a los mexicanos con algunos de sus éxitos entre los que pueden mencionarse “¿Qué vas a hacer?”, “Niña mala”, “Locos por mi Habana”, “El Diablo Colorao” interpretado por la orquesta Puerto Rican Power, “Todavía No”, “Amor Ciego”, “En Mi Puertorro” (que es la versión puertorriqueña de Locos Por Mi Habana) y “Sacude La Mata”, que son éxitos de Andy Montañez.

Manuel Perfecto Simonet Pérez, Camagüeyano de nacimiento, es un compositor, arreglista, pianista quien además toca percusiones, el tres, la guitarra, el bajo, el el violoncello y comenzó su carrera profesional a la edad de 15 años, transita con naturalidad entre la música popular cubana y la modernidad de la timba, en la que claramente se aprecia la influencia de Juan Formell, Adalberto Álvarez y también de otros géneros caribeños.

En sus inicios fue conocido con la Orquesta Maravillas de Florida y a partir de la charanga, empezó a forjar un estilo que lo identificó con el público e introdujo como novedad una particular imitación a los metales con los violines. Con ello, a partir de 1993 forma su propia banda con el nombre de Manolito Simonet y su Trabuco.

En su faceta de productor, actualmente prepara el nuevo CD de Waldo Mendoza. Produjo el fonograma homenaje a Lilí Martínez Griñán, ex pianista del Conjunto Chapotín, y en el que intervinieron Mayito Rivera y Laíto; el disco Estrellas de Areíto, con varios cantantes de agrupaciones como Van Van, Las Anacaonas, Sexto Sentido, NG La Banda y otros. También ha contribuido en discos para Virginia (ex cantante de Los Surik), Lázaro Miguel (ex cantante de Manguaré) y participó en la producción de Buscando la Melodía, fonograma dedicado a Benny Moré donde cantaron aquellos del concurso Buscando el sonero, del programa televisivo Mi salsa.

De manera internacional, ha trabajado en producciones de Plácido Domingo y Luciano Pavarotti, en la placa de Los Sabandeños de España, y también en la del grupo Jackie Family de Holanda y desde luego, se encarga de las producciones de sus discos.

En 1999 ganó el Premio ASCAP con el tema “El Águila” cantado por Víctor Manuelle.

De 2001 a 2004 fue jurado de los Premios Grammy. Entre su obra discográfica pueden citarse: “Directo al corazón”, de 1993; “Contra todos los pronósticos”, de 1996; en 1998, “Marcando La Distancia”; hacia 2000 “Para que baile en Cuba”; en 2001 “Se rompieron los termómetros”, en 2004 “Locos por mi Habana”, que en ese año fue el disco cubano más vendido en el mundo; en 2007 presentó “Hablando en serio” y en 2008 “Control”.

Entre los planes a corto plazo, Manolito Simonet y su Trabuco presentarán el próximo mes de mayo una edición del tema “La vida cambió”, pero mientras tanto, no te pierdas su actuación en el Teatro Metropólitan a las 9 de la noche. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del teatro.

Mundodehoy.com tiene para sus lectores 5 pases dobles. Si quieres uno, responde las siguientes preguntas de la trivia, y envía las respuestas a: [email protected], con copia a [email protected]

Los nombres de los ganadores se darán a conocer a través del periódico, a más tardar el miércoles, y a vuelta de correo informaremos sobre la entrega del pase doble a las primeras cinco personas que contesten la trivia.

1. En qué provincia cubana nació Manolito Simonet.

2. Señala el nombre de tres éxitos de Manolito.

3. ¿Cuál es el nombre de la gira con la que celebra sus 25 años de existencia el Trabuco?

No olvides dejarnos tu nombre junto con tus respuestas.