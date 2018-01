La Banda Parque 6, presenta su primer sencillo: “Ah Kim Pech”

“Sí se puede, siempre se puede, nadie te puede decir que no”, comentó Celeste Salloum

Texto y fotos Viviana Bran

La presentación de la Banda Musical Parque 6, tuvo lugar en un reconocido recinto, bello por su arquitectura, dentro del Centro Histórico de la CDMX, en donde Celeste Salloum (vocalista, tecladista y compositora), junto a sus compañeros de banda: Diego Torres Aisawa, Luis Gerardo Torres Aisawa y José Santiago Ortiz Huerta, presentaron su primer sencillo “Ah Kim Pech*”, el cual además de hacerte sentir con sus sonidos, es la historia que nace a través de la inspiración de este padrísimo lugar, ubicado en el estado de Yucatán.

Al inicio de la presentación, todo el lugar se llenó de luces de colores, la ambientación hacía que todo el espacio cobrara una atmosfera especial, sobre el escenario los instrumentos estaban acomodados en fila, chavos de distintas edades esperaban pacientes la primera canción. Ya al inicio, las luces se enfocaron en el teclado de Celeste, dándole tonos de color rosa, azul, morado, verde…Comenzaron tocando el cover de una banda que los ha inspirado desde siempre, “viento”, de Caifanes, con la cual todos los presentes pudieron cantar al unísono.

Continuaron después con covers de otros artistas como: Café Tacuba y Audioslave, y por supuesto no pudo faltar la interpretación de una de sus canciones propias “Por ti”, la cual habla de una historia de amor real, trágica, que sucedió en la ciudad de Valladolid en Yucatán por los años 1560. Ellos consideran que en su música siempre manejan algo improvisado, ya que el sonido es muy cambiante, un elemento sorpresa… tienen muchas influencias como: la Banda Muse y su vocalista Matt Bellamy, los Beatles, Radiohead, Florence and the Machine, la música clásica, entre otros.

“La música que hacemos es catarsis, es renacer por medio del arte, por medio de lo que escribimos, siempre me gusta dar a entender que hay esperanza, porque es lo que le hace falta al mundo, motivación, pasión…Las personas pueden hacer lo que sueñan.” Dijo Celeste, mientras compartía su visión con alegría.

Finalmente, parte de la historia que tiene el nombre de la Banda, es porque desde hace casi un año ensayan en un parque especial para ellos, “somos una banda que salió del garaje”, comentó la vocalista, así como, “es nuestro pequeño nido, en el cual hemos estado creciendo juntos”, aseguró el guitarrista.

Sin duda una banda que marcará una nueva tendencia, entre historias y sonidos, una música con la cual no solo alimentaremos los sentidos, sino que también conoceremos los hechos de épocas antiguas y con la que definitivamente también viajaremos a otros lugares, aún sin encontrarnos en ellos.

Ah Kim Pech

Yo quería ser de mar

Pero me tomó el desierto

Sin siquiera preguntar

Fui robada por el viento

Yo quería ser de mar

Que me navegaras toda

Con la barca que dibuja

Los destinos y las olas

Déjame sembrar las rimas

De raíces sazonadas

Con la sal de tus entrañas

Mil historias de murallas

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

Yo me quise proteger

En tu abrazo de manglar

Y sentir tus besos dulces

Con colores de coral

Acuarelas por doquier

Con matices de postal

Adoquines que a tu paso

Hacen ritmo tropical

Déjame sembrar las rimas

De raíces sazonadas

Con la sal de tus entrañas

Mil historias de murallas

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

Déjame que seas mi dueño

De sabores pigmentados

Con naranjas agridulces

En los pueblos dibujados

Yo quisiera ser de ti

De tus playas, de tus puertos

Caracolas que esdibujan

Los sonidos de mis sueños

Yo quería ser de mar

Pero me tomó el desierto

Sin siquiera preguntar

Fui robada por el viento

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

Ah Kim Pech

POR TI

¿Por quién crees encuentro emociones?

¿Por quién crees estreno intenciones?

¿Por quién crees ensayo amar y así aprender?

Por querer queriendo apagar errores

Por sentir sentidos y entregarlos todos

¿Por quién crees?

Por buscar instantes y llenar tus horas

Por sembrar mis manos cuando en ti reposan

Con caricias las palabras cubriré

Por ti

Por ti

Compraré la vida que te vista para mí

Y así aprendí que un momento teje al tiempo

Y es por ti

¿Por quién crees encuentro emociones?

¿Por quién crees estreno intenciones?

¿Por quién crees ensayo amar y así aprender?

Por querer queriendo apagar errores

Por sentir sentidos y entregarlos todos

¿Por quién crees?

Por buscar instantes y llenar tus horas

Por sembrar mis manos cuando en ti reposan

Con caricias las palabras cubriré

Por ti

Por ti

Compraré la vida que te vista para mí

Y así aprendí que un momento teje al tiempo

Y es por ti