La Esquina del Blues y otras músicas:

New York Jazz all Stars presenta a Miguel Zenón

MundoDeHoy.com .- El último concierto del ciclo New York Jazz All Stars correspondiente a 2017 organizado por Jazz at Lincoln Center y Dequinta Producciones, se realizará este sábado 25 de noviembre a las 20:30 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Luego de ocho conciertos previos en los que estuvieron presentes The Cookers Quintet, Jamison Ross, Camille Thurman Quartet, George Ganzone y Phil Grenadier Quartet, Clayton Brothers, Walter Blanding Quartet, Camila Meza Quartet y Jeb Patton Trio, corresponderá al ganador del premio “Mac Arthur Genius”, y de la Beca Guggenheim, el saxofonista Miguel Zenón, hacer la clausura de este ciclo anual.

Para su presentación le acompañarán el pianista venezolano Luis Perdomo, el bajista, compositor y arreglista sueco Hans Glawischnig y el baterista puertoriqueño Henry Cole. Cabe señalar que Miguel Zenón es embajador del Centro Kennedy y tiene una destacada trayectoria como educador. Como parte del programa Jazz Ambassador, en 2003 el Kennedy Center lo seleccionó para enseñar y tocar en África Oriental y por ello y en el marco de este ciclo, el saxofonista ofrecerá a las 17 horas en la Sala Roberto Cantoral (Calle Puente Xoco S/N Puerta A, Benito Juarez, Xoco, 03330 Ciudad de México), una clase magistral a las 17 horas que lleva por título "El jazz como música global". Para asistir a esta conferencia didáctica se requiere realizar un registro previo en: www.dequintaproducciones.org.mx

Como parte de su gira por México, además de su actuación en la Ciudad de México el sábado 25 a las 20:30 horas, Miguel Zenón Quartet se presentará el domingo 26 en el Teatro Ocampo, de Cuernavaca, Morelos a las 19:00 horas.

La poesía del jazz

Y también este sábado 25 de noviembre, a las siete de la noche en la Fundación Sebastián (Av. Patriotismo # 304, San Pedro de los Pinos), so pretexto de escuchar jazz y disfrutar de una copa de vino y escuchar algunos poemas, tendrá lugar el espectáculo “La poesía del jazz”, en el que el público disfrutará con la presencia de la Sociedad Acústica de Capital Variable, que presentará “La letra con música entra”, poesía de Cesare Pavese, Ho Chi Minh, Nezahualcóyotl, entre otros, y que será musicalizada con una dotación de saxofones, flautas, kalimba, violín, contrabajo, bajo, loops y voz.

También estará presente el acid jazz, funk, la psicodelia y tintes latinos del baterista Alejandro Pascual Contreras y el pianista leonés Uriel Ohm, quienes integran el Piloto Dúo.

Adicionalmente, asistirán a la velada el Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 1997, Cosme Álvarez, autor de “El azar de los hechos” (Poesía 1992-1997), publicado por el Fondo de Cultura Económica, y “Una fiera lentísima” (Muestra de poesía sinaloense), Colección Ex Libris. Conducirá la velada el titular de la estación radiodifusora de jazz en México, Horizonte 107.9, Germán Palomares. Fundación Sebastián se encuentra en Av. Patriotismo # 304, San Pedro de los Pinos.