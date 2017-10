Discos Corason celebra 25 años

La Esquina del Blues y otras músicas:

MundoDeHoy.com .- Mi primer contacto con Discos Corason ocurrió entre 1992 o 1993, cuando encontré una de sus primeras joyas discográficas: “África en América”, una recopilación de tres CD que contiene música de toda América con profundas raíces africanas. Esa fue una de las rutas que me condujo y hasta la fecha, me ha acercado a la música de otras latitudes.

Fascinada por el encanto africano, indagué sobre la colección de esta disquera y poco a poco descubrí sus tesoros. Así integré a mi colección, entre otros: los sones jarochos de la Negra Graciana, lanzado en 1994 y más adelante La Negra Graciana desde el Théâtre de la Ville, Paris, con los que me enamoré de ese género musical. También conseguí varios discos de Ali Farka Toure (Talking Timbuktu con Ry Cooder, Savane, Niafunke, In the heart of the moon, con Toumani Diabaté) y con ellos aún disfruto de esas lejanas sonoridades.

También y sin importar los años en que salían a la luz, algunos más antiguos y otros en su momento, de reciente aparición, poco a poco encontré más perlas musicales como “Haïtí Chérie, Méringue, la música popular de Haití”, de 2010; “El Mero Merengue. Lo mejor del Perico Ripiao”, de 1995, y una riquísima veta de música cubana: “Cubáfrica. Eliades Ochoa y Manu Dibango con el Conjunto Patria”, de 1998; “Septetos cubanos, sones de Cuba”, de 1990, “Los Jubilados” de 1998, “Siácara, las perlas del Son”, de 1999, “Sierra Maestra. ¡Dundunbanza!, de 2001, “Ahora sí, llegó el changüí”, de 2013.

Seguí mi búsqueda y entré en contacto con el resurgimiento mundial de la música cubana con “Buena Vista Social Club” en 1997, “Afrocuban All Stars” en 1998, “Chanchullo”, de Rubén González, del año 2000, más adelante conocí a Ibrahim Ferrer, en un concierto que ofreció en una vieja casona de Coyoacán y disfruté desde entonces de “Buenos Hermanos”, de 2003 y “Mi suelño”, de 2007. También pude acercarme a otros africanos como la Orquesta Baobab, Salif Keita y Oumou Sangare.

De México aún disfruto la compilación “From The Heart Sampler” de 1995, “La antología del son de México”, de 2002, “Beso Asesino” de 2007, y más recientemente “Como un lunar”, de 2016. No es posible pasar por alto el trabajo que realizaron con Chavela Vargas y desde luego, su importante trayectoria en la difusión de la música balcánica, al presentar en México a Taraf de Haidoukus en 1995 y posteriormente a Goran Bregovic, hasta llegar a Gólem con su disco “Tans” de 2014 y sus más recientes adquisiciones artísticas.

Son ya 25 felices años en los que Eduardo Llerenas y Mary Farquharson han ofrecido a todo México, tanta música y por eso, el domingo 29 a partir de las 18 horas, habrá una fiesta en la que conmemorarán su primer cuarto de siglo, y par ello la Carpa Astros, (Calzada de Tlalpan 855 será el escenario donde se realizará esta celebración en la que los acompañarán, como una muestra de la enorme variedad de la música del mundo que durante un cuarto de siglo han promovido, Elíades Ochoa, Romengo con Monika Lakatos, Los Camperos de Valles con Paty Chávez, Caña Dulce, Caña Brava y las Hermanas García, acompañados por Cirko Demente,

Por todos esos, felices momentos musicales, que siga latiendo por muchos años más, Discos Corason.