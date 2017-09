La Esquina del Blues y otras músicas:

Festival Musical Felipe Villanueva

La Sociedad Promotora de Estudios Musicales del Siglo XIX, A.C., Sopromusic realizará en diversos espacios y fechas, la segunda edición del Festival Musical Nacional "Felipe Villanueva". Este homenaje es un tributo a uno de los más importantes músicos mexiquenses del siglo XIX y de quien otro importante músico mexicano, Manuel M. Ponce dijera: “Felipe Villanueva es el poeta del piano: la verdadera sensación al escuchar su música es que es él, no se confunde con nadie”.

Este festival permitirá a los asistentes reflexionar sobre el proceso histórico y artístico de la música mexicana y contará con un programa académico en el que habrá conferencias conciertos y espectáculos escénicos.

Aunque la inauguración tuvo lugar el pasado 29 de agosto, en el Recinto de Homenaje a “Don Benito Juárez” de Palacio Nacional en la Ciudad de México, continuará a las 18 horas del 5 de septiembre en ese foro, con la conferencia “Música militar para piano durante el porfiriato” que impartirá Jocelyn Vázquez. Más tarde le sigue la presentación del disco y concierto “Un suspiro al trovador, música del archivo musical del Castillo de Chapultepec”, con Luis Alberto Sánchez, tenor y el pianista Juan Ramón Sandoval

El 1º. de septiembre a las 18 horas, se realizará en el Centro Cultural Regional de Tecámac y de Sopromusic la conferencia “Felipe Villanueva 1862-1893, anécdotas de vida”, que ofrecerá Néstor Granillo.

A continuación, a las 13 horas del sábado 2 de septiembre, en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, se efectuará el concierto “Música y República en el México del siglo XIX” con la soprano Norma Gutiérrez y Juan Ramón Sandoval en el piano.

El acceso a todas las actividades es gratuito y próximamente se darán a conocer más conciertos que también se realizarán en el Centro Cultural "Isidro Fabela" Casa del Risco, el Museo Nacional de Arte, el Museo "José María Velasco" en Toluca, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco y la Galería Mard’s.

NY Jazz All Stars 2017

El sábado 2 septiembre a las 20:30 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral se presentará Walter Blanding Quartet, como parte del Ciclo New York Jazz all Stars. El saxofonista Walter Blanding es intgrante de Jazz at Lincoln Center Orchestra y del Wynton Marsalis Quintet y como la mayoría de los artistas que han actuado en este ciclo, inició su carrera musical desde su infancia.

En Nueva York estudió en LaGuardia High School for the Performing Arts, y también tocaba con sus padres en la agrupación The Blanding Family Trio. Continuó su formación académica en la New School University for Social Research donde conoció al saxofonista Billy Harper, el baterista Jimmy Cobb y el bajista Reggie Workman, entre otros.

Vivió en Israel donde perfeccionó su técnica musical y también ejerció la docencia y su primer disco fue reconocido por la revista Billboard en 1991 como el Mejor Álbum de Jazz del Año, y a partir de entonces ha cosechado triunfos hasta su más reciente CD The Olive Tree (2000, Criss Cross), en el que se desempeña como líder de banda.

Para sus presentaciones del sábado 2 en el Centro Cultural Roberto Cantoral y a las 19 horas en el Teatro Ocampo de Cuernavaca, Morelos (Hermenegildo Galeana 8, Esquina con Ignacio Rayón Col. Cuernavaca Centro, C.P. 62000) le acompañarán otros excelentes músicos: Dan Nimmer en el piano, Gerald Cannon en el bajo y Jerome Jennings en la batería.

Cabe destacar que, como es usual en estos conciertos, previamente se imparte una conferencia didáctica por lo que Walter Blanding ofrecerá la charla “Juegos de Improvisación”. Para asistir es necesario registrarse previamente. Para mayores detalles consulta: http://www.dequintaproducciones.org.mx/ Los boletos para los conciertos están disponibles en el Sistema Ticketmaster y en las taquillas de los foros.