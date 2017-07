La Esquina del Blues y otras músicas: Clayton Brothers en México.

Lo mejor del jazz neoyorkino se presentará en la Ciudad de México. El sábado 8 de julio tendrá lugar el concierto que ofrecerán los hermanos Clayton como continuación del ciclo New York Jazz all Stars que se realiza en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

En formato de quinteto integrado por John en el bajo y su hermano menor Jeff, en el saxofón; Sullivan Fortner en el piano, el trompetista Terell Stafford y en la batería Kendrick Scott, los músicos realizan una gira por varias ciudades mexicanas. El jueves 6, se presentan en Guadalajara, Jalisco; el sábado en la capital de la República y el domingo 8, en Cuernavaca Morelos. El lunes 9 asistirán al Centro Nacional de las Artes para impartir a músicos, un taller avanzado para ejecutantes de jazz.

Para quienes no están familiarizados sobre la trayectoria de estos talentosos artistas puede señalarse que están muy comprometidos con la labor docente. En 2004 aparecieron en la portada de JazzTimes “Education Resource Guide”, que los designó como ”Los Educadores de Jazz del Año”. Y esta faceta pedagógica se pondrá de manifiesto en la charla didáctica que ofrecerán previo a cada concierto en Guadalaja, la ciudad de México y Cuernavaca.

En sus inicios, ambos trabajaron en la banda de Count Basie. Son autores de varios discos: The Clayton Brothers (1979), seguido por It's All in the Family, en 1980; The Music, en 1991; Expressions de 1997; Siblingity, que apareció en el año 2000; Back in the Swing of Things, de 2005; luego Brother to Brother, en 2008; The New Song And Dance en 2010, que fue nominado al Grammy y The Gathering en 2012.

John además de haber sido director artístico de jazz en la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, posee un Grammy por el arreglo a la pieza “I’m Gonna Live Till I Die” que aparece en el disco Trav’lin’ Light de Queen Latifah. Por su parte Jeff además del sax toca sax tenor, flauta alta y corno inglés y ha tenido importantes colaboraciones con músicos de otros géneros como Stevie Wonder, Gladys Knight, Kenny Rogers, Michael Jackson, Patti Labelle, Earth Wind & Fire, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Ella Fitzgerald entre otros.

Terell Starford también tiene una larga carrera al lado de grandes estrellas del jazz y además de ser director de estudios de este género en el Boyer College de Música y Danza en la Universidad de Temple, también trabaja para la Escuela Juilliard en el programa de jazz.

Finalmente, el pianista Sullivan Fortner y el baterista Kendrick Scott son músicos muy jóvenes pero que ya cuentan con varios reconocimientos a su talento. Cabe destacar que Kendrick Scott es conocido en México gracias a su participación en el ciclo New York Jazz All Stars efectuado en noviembre de 2015, cuando se presentó acompañado de su agrupación Oracle, de tal forma, que hay que disfrutar de este quinteto y de la charla didáctica que ofrecerán músicos antes de cada una de sus actuaciones. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las taquillas del Centro Cultural Roberto Cantoral, y el Teatro Ocampo, de Cuernavaca.