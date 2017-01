Los 7 modismos más populares en inglés

Los llamados slangs son modismos derivados de la fusión de varios idiomas y tienden a modificar las expresiones que utilizamos para una conversación en inglés

Por: Mundodehoy/redacción/ER/Foto: Web

Mundodehoy.com.- 27 enero 2017. Existen palabras que dejamos de usar en su contexto original para referirnos a otras cosas que no nos gustan como suenan de manera coloquial y por ello, vamos usando modismos que van cambiando y transformándose constantemente de generación en generación, y lo que nuestros padres conocían o decían, ya no es igual a lo que sucede actualmente. Con el idioma inglés pasa exactamente igual, las palabras van evolucionando y terminan teniendo un significado totalmente diferente al original; a estas les llamamos slangs, o lo que en español conocemos como modismos.

Estados Unidos, nuestro país vecino, es el lugar en donde más se transforma la lengua inglesa por la variedad cultural de su gente, pues van adoptando slangs de otros países fusionando varios idiomas, o modas por acontecimientos del día a día

“Hoy en día dominar el inglés aumenta tu confianza y viajar se hace más divertido, al entender y aplicar estos modismos puedes encontrar con mayor facilidad como mezclarte con la gente local. En Oghma innovamos nuestro método de enseñanza, para que aprendas fácilmente con capacitación en línea, a cualquier hora y lugar, con profesores que te enseñarán de una manera fácil y divertida a tener una conversación fluida utilizando slangs y muchas otras técnicas que te harán sentir como un nativo”, comenta Óscar Trejo, Director de Oghma.

Oghma te comparte los modismos gringos más populares que te ayudarán a comprender un poco más el contexto de frases, canciones, diálogos, para que los uses fácilmente:

-Awesome: Es una de las palabras más utilizadas en Estados Unidos y significa que algo está genial o increíble cuando lo quieres decir con mucho furor.

-Cool: Otra que es básica es ésta, la usamos hasta en el español, pero cool es una palabra que puede traducirse a frío; sin embargo, la utilizamos para expresar asombro acerca de algo que nos parece grandioso.

-Hang Out: El contexto que se le da a esta palabra compuesta es simplemente “pasar el rato” y no tiene nada que ver con su significado real que sería colgar.

-Amped: Probablemente no te suene mucho, porque no es una de las palabras que los mexicanos hemos adoptado en inglés pero en Estados Unidos es una palabra comúnmente utilizada para decir o expresar que estamos muy emocionados por algún evento o por cualquier otro motivo.

-Busted: Esta palabra nos parece familiar por el nombre original de ‘Los Caza Fantasmas’ (Ghost Busters), sin embargo no significa cazar, sino cuando alguien utiliza esta palabra es porque quiere decir ¡Te atrapé!

-Have a Blast: Si quieres expresar lo bien que lo pasaste en una fiesta, en un concierto o en algún lugar usas este slang. –Blast- tiene el significado de explotar o derribar por lo que es completamente contrario a lo que sientes cuando la dices.

-Crush: Este slang también lo utilizamos en español para referirnos a lo mismo, se dice que cuando alguien te gusta tienes un crush y probablemente es porque cuando ese alguien te gusta mucho tu cerebro se “aplasta”, que es el significado real de la palabra.

Una alternativa muy eficiente para saber más de estos modismos es la preparación en línea, a diferencia de otros institutos internacionales, Oghma es una empresa mexicana, que desarrolla los contenidos y material didáctico para cada alumno; el cual está disponible las 24 horas en su plataforma para ser descargado y continuar con las prácticas que te ayudarán areforzar lo aprendido en clase, acompañado de un reconocido equipo de instructores bilingües y nativos que conocen el valor de dominar otro idioma, y que te estarán asesorando a lo largo de tu curso.

Las diferencias de lenguaje entre el inglés y el español son variadas, no obstante tienen costumbres y modismos, inclusive algunos de ellos no se pueden traducir o tienen definiciones muy específicas, pero eso no significa que no puedan tener una interpretación o algún otro tipo de significado. Así que cuando viajes al extranjero puedes usar estos slangs básicos y sentirte como un local.