Se proyectarán 9 filmes esenciales para conocer la trayectoria en el cine del mítico personaje creado por el escritor estadounidense Raymond Chandler

Por: Mundodehoy/Redacción/RD/Foto: Cineteca Nacional

Mundodehoy.com.- 18 enero 2017. Solitario, cínico y escéptico, soy, quizá, el detective más famoso de todos los tiempos. Contemplativo y filosófico, adoro la poesía y el ajedrez. Los años veinte han quedado atrás y con la gran depresión se vislumbra una sociedad empobrecida y violenta donde abundan seres desconfiados y desesperados. Mi nombre es Philip Marlowe.

Philip Marlowe es el protagonista de las siete novelas creadas por Raymond Chandler (1888-1959), cuya maestría al construir a su detective privado ha hecho de este último uno de los personajes literarios más llevados a la pantalla grande. Este mes, la Cineteca Nacional presenta el ciclo Mi nombre es Philip Marlowe, que proyectará 9 filmes esenciales para conocer la trayectoria en el cine del mítico detective creado por el escritor estadounidense. Las cintas podrán disfrutarse del 20 al 29 de enero en la Sala 9 Juan Bustillo Oro, a las 19:00 horas.

Marlowe se caracteriza por ser un idealista irónico y desencantado; uno de esos antihéroes destinado a ser el observador de su corrupta y decadente realidad social. Su primera aparición en el cine fue en 1944 en El enigma del collar (Murder, My Sweet, Edward Dmytryk, 1944), interpretado por Dick Powell, quien abandonaría sus característicos papeles en la comedia musical para encarnar en el futuro a varios detectives.

La segunda adaptación fílmica de una novela de Raymond Chandler fue coescrita por William Faulkner. En Al borde del abismo (The Big Sleep, Howard Hawks, 1946) Humphrey Bogart, quizá el Marlowe más famoso del cine, investiga sobre un cadáver extraído de las aguas de un muelle. Esta cinta se convirtió en uno de los clásicos del cine negro estadounidense.

La siguiente película tuvo a Robert Montgomery como Philip Marlowe y como director de la cinta. La dama del lago (Lady in the Lake, 1947) revolucionó el género del film noir con la técnica de la cámara subjetiva, esto en un intento de reflejar el uso del narrador en primera persona plasmado por Chandler. La siguiente aparición de Marlowe demora varios años; en 1969 aparece Marlowe, detective privado (Marlowe), con James Garner como protagonista.

Un largo adiós (The Long Goodbye, 1973), esta vez con Elliot Gould como Philip, se presenta como una de las adaptaciones más actuales de las novelas de Chandler, al profundizar en la psicología del icónico detective. En los dos siguientes filmes Robert Mitchum encarnó a Marlowe como un detective ya maduro; Adiós, mi amor (Farewell, My Lovely, 1975), de Dick Richards, explora nuevas características del cine detectivesco, mientras que El gran sueño (The Big Sleep, 1978), dirigido por Michael Winner, traslada la acción de Los Ángeles en los años cuarenta al Londres de los setenta.

Por último, la Cineteca Nacional proyectará Poodle Springs (1998), adaptación de la novela inconclusa que dejó Raymond Chandler a su muerte. En ésta, el escritor estadounidense imaginaba a su mítico investigador privado ya maduro y casado con una atractiva millonaria. En esta cinta, Bob Rafelson dirige al Marlowe James Caan, reflejando el espíritu ya cansado del detective. Un buen final para concluir más de medio siglo de carrera cinematográfica de Marlowe, el gran personaje —inicialmente literario— que posee su propia moral, la que no siempre encaja con la de la sociedad en la que vive, y que está dispuesta a defenderla.

Mi nombre es Philip Marlowe

Programación sujeta a cambios de última hora

Del 20 al 29 de enero

Sala 9, Juan Bustillo Oro

19:00 hrs.

Viernes 20

El enigma del collar

(Murder, My Sweet, Estados Unidos, 1944, 95 min.)

Sábado 21

Al borde del abismo

(The Big Sleep, Estados Unidos, 1946, 116 min.)

Domingo 22

La dama del lago

(Lady in the Lake, Estado Unidos, 1947, 105 min.)

Martes 24

La moneda trágica

(The Brasher Doubloon, Estados Unidos, 1947, 72 min.)

Miércoles 25

Marlowe, detective privado

(Marlowe, Estados Unidos, 1969, 96 min.)

Jueves 26

Un largo adiós

(The Long Goodbye, Estados Unidos, 1973, 112 min.)

Viernes 27

Adiós, mi amor

(Farewell, My Lovely, Estados Unidos, 1975, 95 min.)

Sábado 28

El gran sueño

(The Big Sleep, Estados Unidos, 1978, 99 min.)

Domingo 29

Poodle Springs

(Estados Unidos, 1998, 100 min.)