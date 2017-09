La PAOT ofrece opinión fiable en estructuras de la CDMX

Entrevista con el Dr. Miguel Ángel Cancino Aguilar

Por: Carlos Henze

En entrevista exclusiva para MundoDeHoy.com y DiarioDeLaCiudad.mx el Dr. Miguel Ángel Cancino Aguilar, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la CDMX, nos da sus comentarios sobre el papel de la PAOT en esta complicada situación que se presenta en incontables construcciones después del temblor que ocasiono innumerables daños en la CDMX, y nos explica cómo la PAOT está colaborando, al ofrecer una opinión calificada en primera instancia sobre las estructuras dañadas en la Ciudad de México y solicitar la valuación posterior de Protección Civil de la CDMX.

“El gobierno de la ciudad a través de protección civil y otras dependencias, organizaron brigadas con personal que supiera de estructuras para revisión de edificios. Y en la PAOT evidentemente contamos con personal con capacidad para hacer una revisión, no son peritos, pero si son gente que conoce de estructuras, y estamos haciendo revisiones. Nos asignaron un cuadrante, pero al igual estamos en casos donde los vecinos nos están pidiendo apoyo, haciendo esa revisión.

A nosotros nos asignan un perímetro, pero ya que estamos prácticamente en una de las zonas más afectada, también nos préstamos para ayudar a la gente que nos pide el apoyo.

Por ejemplo donde hay dudas o el tema no es tan claro, lo que hacemos vía este grupo de Protección Civil, es solicitar la presencia de peritos, para que se adjudique y verifique la situación.

Ayer, por ejemplo, cubrimos nuestro perímetro, pero de igual forma nuestras brigadas trabajaron tanto en la Roma-Condesa como en el perímetro que nos fue asignado.

Este es un tema que hoy requiere muchas manos y muchos ojos, muchas consideraciones técnicas, la gente está muy preocupada por saber si su casa está bien o no. Ven una grieta y no tienen claro si pueden quedarse ahí o no, hemos visto mucha incertidumbre en la gente y estamos tratando de ayudarles en ese sentido.

Las brigadas de la PAOT asisten por parejas, y están haciendo los reconocimientos. Hoy hemos estado en Nápoles, Roma, Condesa y en nuestro perímetro. La gente puede acercarse con nosotros y en la medida que tengamos la capacidad para hacerlo, les podemos ayudar con mucho gusto en ese sentido.

Le estamos dando prioridad a casos donde están claramente junto a un edificio que tiene algunas cuarteaduras, o que el mismo lugar tiene cuarteaduras, es decir casos claramente urgentes.

También somos centro de acopio, estamos en Chiapas y Medellín, y estamos enviando el apoyo a distintas partes que lo requieren, como ayer enviamos a Morelos, ya que hay gran respuesta de la ciudadanía, en el caso de la comida preparada ya tenemos una sobreoferta, pero estamos viendo donde se requiere, sobre todo en lugares cercanos, para poder ayudar donde más se pueda puntualizó el Dr. Miguel Ángel Cancino Aguilar.