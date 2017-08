Imparten Curso de Biotecnología a niños

El primero en su tipo en México

MundoDeHoy.com .- El lunes 14 de agosto inició en Robotix un curso de biotecnología diseñado para los niños que aman la biología, la ciencia y la tecnología, mismo que se llevará a cabo hasta el 18 de agosto. Este curso, único en su tipo, es impartido por Katriona Guthrie-Honea, estudiante de la Universidad de Chicago e investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), y tiene como objetivo que los niños aprendan sobre el desarrollo de la tecnología para beneficio de la evolución humana.

Durante una semana los niños aprenderán conceptos teóricos y desarrollarán diversos experimentos para reforzar los conocimientos, entre los que se encuentran la extracción de DNA, exploración con microscopios, separación molecular y en el día final un proyecto de disección. Para ello, los menores tendrán acceso a un laboratorio con toda la seguridad necesaria para realizar cada práctica. Cabe resaltar que todas las clases serán dadas en inglés con el fin de que los alumnos comiencen a relacionarse con el idioma.

Este curso será una gran fuente de aprendizaje sin dejar de ser divertido al estar diseñado bajo el modelo educativo de Robotix e impartido por Katriona, experta en biotecnología molecular y cofundadora del primer laboratorio comunitario de biología en Estados Unidos. Katriona cuenta con experiencia en la preparación y ejecución de clases de biología a estudiantes de situación vulnerable en conjunto con la Asociación de Investigación en Biología del Noroeste de Estados Unidos, así como campamentos de verano.

Para Katriona es una nueva experiencia el dar un curso de este tipo en México y al respecto menciona: “Con cursos como este me doy cuenta que todos los niños y niñas son capaces de crear y de proponer ideas que mejoren el mundo. Además, me quedé sorprendida por lo rápido que aprenden conceptos y procesos que se estudian en niveles superiores en Estados Unidos, y más aún, porque la clase fue completamente en inglés”.

En su primer día, los niños se mostraros muy entusiastas al aprender algo que les funcionará para su desarrollo a futuro. “Antes no me gustaba mucho la biología, pero con los experimentos que hemos hecho en el curso estoy considerando dedicarme a algo que tenga que ver con ello, porque en un futuro me gustaría poder innovar con un invento que ayude a los animales y a las personas a vivir más tiempo y que nunca se extinga otra especie en la Tierra”, menciona un alumno del curso.