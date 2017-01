Jefe de Gobierno afirma que no aumentará tarifa del metro

“Cero aumento al Metro, ese fue el compromiso que hicimos, que no se volvería a incrementar la tarifa”: MÁM

DiariodelaCiudad.mx.- “Cero aumento al Metro, ese fue el compromiso que hicimos, que no se volvería a incrementar la tarifa”, refrendó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

“Y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) tiene la instrucción de dar garantía que no se cometa ningún abuso, eso es muy importante, porque en este momento no hay nada autorizado, no hay absolutamente ningún aumento autorizado”, afirmó.

Destacó que la tarifa del transporte en la Ciudad de México continuará como una de las más bajas del país. “La Ciudad de México estará muy lejos de las tarifas de 18 pesos o de 20 pesos, todavía seguimos teniendo sistemas como M1 con dos pesos”.

El Jefe de Gobierno añadió que para establecer una tarifa del transporte es necesario dialogar con los transportistas, establecer mesas de trabajo y esperar los resultados de la reunión que solicitó con el Presidente de la República para hablar sobre el alza en el costo del combustible.

“Es muy importante la presencia de él, porque no solamente vamos a hablar de la repercusión financiera, vamos a hablar de la repercusión económica y de los temas propios de energía”, indicó.

El mandatario capitalino señaló que ante el escenario nacional es necesario apostar por la inversión, por ello buscará una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y con el G9, para sumar causas y determinar los instrumentos fiscales que pueden impulsar la inversión en la CDMX y en el país.

“Hay una noticia muy desafortunada que aparentemente Ford no vendrá a México. Entonces si esas noticias van a continuar habrá que buscar dónde tenemos otros que sí están interesados en invertir en nuestro país, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados”, expresó.

Reiteró el llamado al Presidente Enrique Peña Nieto a participar en una reunión multidisciplinaria para analizar diversos puntos como el destino del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que está vinculado con las participaciones de los estados.

“Hay que tener algo en cuenta, hay una tarifa fija, o sea que todo lo que se incremente de IEPS no lo vemos reflejado en las participaciones de los estados, sino eso está hacia el Gobierno Federal”, expuso.

El mandatario capitalino sostuvo que es fundamental analizar diversos ángulos para evitar que el impacto sea tan alto y apoyar a la población, partiendo de un análisis profundo y serio.

Enfatizó que se deben buscar las opciones para no afectar, “para no impactar en los bolsillos de la ciudadanía de manera recurrente”, se debe encontrar alivio para los ciudadanos.